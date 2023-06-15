Сэвилл вернется в тур в Бирмингеме. Она не выступала с сентября из-за разрыва крестообразных связок

Бывшая 20-я ракетка мира Дарья Сэвилл сыграет на травяном турнире в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе. Она заявлена в квалификацию.

Для австралийки эти соревнования должны стать первыми после разрыва крестообразной связки. Сэвилл получила травму колена в сентябре прошлого года на турнире в Токио.

Добавим, что Сэвилл заявилась на «Уимблдон» по защищенному рейтингу.

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