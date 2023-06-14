17-летняя Неф после победы над Винус: «Она потрясающая теннисистка и настоящий образец для подражания»
17-летняя Селин Неф прокомментировала победу над Винус Уильямс в Хертогенбоше.
В первом круге она обыграла ее со счетом 3:6, 7:6(3), 6:2.
«Я поверить не могу, что мне выпала возможность сыграть с Винус. Она потрясающая теннисистка и настоящий образец для подражания.
Для меня это был самый большой матч в жизни. Было невероятно играть перед таким количеством зрителей. Я очень нервничала. Возможно, это было заметно, но я старалась держать себя в руках».
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