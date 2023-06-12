Новак Джокович: «Почти все смеялись над моими родителями и говорили, что не надо тратить деньги на такой дорогой спорт»

Новак Джокович рассказал, откуда у него появилась его вера в себя.

«Наверное, детство у меня было не такое, как у большинства игроков моего поколения. В 90-х, когда мне было четыре-пять лет, у нас была пара войн. На Сербию наложили эмбарго. Я не мог ездить на юниорские турниры.

Так что это было тяжелое время для многих в моей стране. У моей семьи был очень небольшой бюджет. Но родители все равно решили поддерживать мою мечту о профессиональном теннисе, «Уимблдоне» и первой строчке рейтинга.

Почти все смеялись над моими родителями и говорили, что не надо тратить деньги на такой дорогой спорт. К тому же я из страны, в которой почти не было теннисной традиции. Так что шансы на успех были очень маленькими.

Но мне посчастливилось встретить очень важных людей, которые повлияли на меня как на спортсмена и человека. Например, Елену Генчич, которую я называю своей теннисной мамой. Она умерла около 10 лет назад, но оказала на меня огромное влияние.

Она была настоящей наставницей. И родители разрешили ей проводить со мной много времени вне тренировок на корте. Я ходил к ней домой, и она формировала мое сознание. Мне было семь-восемь лет, и она показывала мне кассеты с лучшими игроками – и мужчинами, и женщинами.

Еще она учила меня, как важно расслабляться, слушать классическую музыку, читать поэзию, петь, читать, осознанно дышать и так далее. Она была одним из самых влиятельных людей в моей жизни.

В целом веру мне привили родители, она и Ники Пилич, который был моим теннисным отцом. Ему уже за 80, но он по-прежнему тренирует в Хорватии.

Мне очень повезло. В жизни нужно везение. И мне посчастливилось встретить людей, которые сформировали меня как игрока и как человека. Конечно, вместе с моими родителями.

Моя мама – скала. Невероятная женщина, которая берегла нашу семью в самые сложные моменты. Мой отец – движущая сила, человек, который привил мне такую невероятную веру.

В моей семье никто не играл в теннис, так что он спрашивал экспертов, есть ли у меня потенциал, талант, стоит ли в меня инвестировать.

И нам посчастливилось, что я рано пересекся с Еленой и Ники, и они его убедили. А потом им с мамой пришлось преодолеть много финансовых и эмоциональных трудностей.

Я все это помню. Ношу с собой в сердце. И я бесконечно благодарен».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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