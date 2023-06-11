Су-Вэй Се и Ван Синюй выиграли «Ролан Гаррос» в паре. Се только полтора месяца назад вернулась в тур

Теги Ролан Гаррос WTA Су-Вэй Се Тэйлор Таунсенд Ван Синюй Лейла Фернандес Теннис

Су-Вэй Се и Ван Синюй стали чемпионками «Ролан Гаррос» в парном разряде. В финале они обыграли Тэйлор Таунсенд и Лейлу Фернандес – 1:6, 7:6(5), 6:1.

37-летняя Се, в апреле этого года вернувшаяся в тур после полутора лет перерыва, выиграла пятый «Большой шлем» в паре. Это был всего четвертый турнир после возвращения.

Ван Синюй впервые взяла первый парный «Шлем» и вообще всего третий титул уровня WTA.

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1 комментарий

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sedric
Шикос. Очень рад за них. Топил за эту пару походу турнира. Немного подправили мне настроение после вчерашнего финала.
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