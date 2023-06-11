Контавейт о Соболенко: «Наивно думать, что мы только играем в теннис и никак не связаны с политикой»

Теги WTA Анетт Контавейт Арина Соболенко Теннис

Экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт прокомментировала просьбу белоруски Арины Соболенко не смешивать спорт с политикой.

«Конечно, в раздевалке много разговоров. По-моему, это абсолютно нормально. Ведь речь идет не о каком-то политическом напряжении, а о [боевых действиях]. Это вызывает напряжение между игроками, влияет на всех нас, на наши отношения.

Наивно думать, что мы только играем в теннис и никак не связаны с политикой.

Возможно, Соболенко на самом деле так думает. Только это не имеет никакого отношения к реальности, к настоящей жизни», – приводит слова Контавейт Sport.pl.

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24 комментария

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AlexGooner
А, ну очень удобная позиция конечно. Интересно, понравятся ли Контавейт вопросы вроде - "вы тренировались у Турсунова, значит вы поддерживаете Россию?"
+24
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Hardy
и что вы от неё хотите-то?)
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Татьяна Володина
да что прицепились к Арине? США воюют в Ираке и тд. но все молчат. да заткнитесь уже все. надоело
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Dr_horrible
Соболенко лицемерит.
"мы спортсмены, просто хотим заниматься своим делом и не лезем в политику"
Если ты просто хочешь заниматься теннисом, то зачем ты САМА сначала лезешь в политику, заигрываешь с усатым тараканом, а потом удивляешься, что в мире тебя осуждают за связь с диктатором и убийцей.
А затем строишь из себя невинную овечку
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justbored
Кухонные разговоры о политике не имеют отношения к собственно политике, так-то. Некоторые находят иные темы для бесед.
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AlexGooner
Ответ Alexander2022
Ей бы задавали такие вопросы, если бы Турсунов тусовался с таким человеком, как Соболенко в свое время
А Турсунов не тусовался с Соболенко, да?)
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Другая_
Ответ Stas Salesov
Может из-за таких эпизодов, как тут? Где она вдохновленно смотрит на Луку после жесткого подавления протестов.. https://pbs.twimg.com/media/FlaZKE5XkAQ-7lZ?format=jpg
А какой дело Контавейт до протестов в Беларуси? Почему она считает себя вправе предъявлять за это Арине?
+6
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Ничего Смешного
Прикольно, значит пора спросить со Свитолиной, Цуренко и прочих за АТО
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Playboy
Соболенко может поддерживать или не поддерживать кого угодно. Это называется демократия, если я ничего не путаю.
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Alexander2022
Ответ AlexGooner
А Турсунов не тусовался с Соболенко, да?)
Я подразумевал тусоваться с человеком из бункера, как Соболенко с усатым
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sashati
Ответ AlexGooner
А, ну очень удобная позиция конечно. Интересно, понравятся ли Контавейт вопросы вроде - "вы тренировались у Турсунова, значит вы поддерживаете Россию?"
Точно, это бабская месть за Турсунова))
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Artem Karev
Ответ Stas Salesov
Может из-за таких эпизодов, как тут? Где она вдохновленно смотрит на Луку после жесткого подавления протестов.. https://pbs.twimg.com/media/FlaZKE5XkAQ-7lZ?format=jpg
И? какое её нафиг дело? Эстонцы стали высшей расой внезапно, которая может оценивать других как им жить или что?
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Artem Karev
Ответ sashati
Да, каждый гражданин, где есть военные базы другой страны должен каяться!)
Половина Европы в американских военных базах. Им уже пора каяться или нет?
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Кирковский Александр
Ответ AlexGooner
А, ну очень удобная позиция конечно. Интересно, понравятся ли Контавейт вопросы вроде - "вы тренировались у Турсунова, значит вы поддерживаете Россию?"
И она бы спокойно ответила, что осуждает Турсунова, и вообще высказала что думает по этому поводу.
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ekaterina_)))
Почему у мужчин нет всех этих разговоров о раздевалках и тд, почему Хуркач пишет регулярно Дане комментарии и поздравления и тд. Хотя американки в теннисе, например, сейчас кажется самыми адекватными девчонками.
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Вадим flanec
Ещё один эстонский персонаж объявился на спортсе, помимо Новикова и учит уму- разуму россиян и белорусов.
+7
-6
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sashati
Ответ Hardy
и что вы от неё хотите-то?)
Что б выдала тайну кибальчиша!
0
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Другая_
Ответ sashati
Да, каждый гражданин, где есть военные базы другой страны должен каяться!)
Прям каждый гражданин или только одна Соболенко должна каяться за весь мир?
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Anouck
Ответ sashati
Да, каждый гражданин, где есть военные базы другой страны должен каяться!)
Хотите видеть сцены публичного покаяния вместо пресс-конференций?Сколько там европеек вкупе с белоруссками в сотне? Так и представила, как эту Анетт в свободной и демократической Европе на каждой пресс-конференции кошмарят вопросами о поддержке России из-за сотрудничества с Турсуновым... И всем как ей пофиг на то, что хронологически период сотрудничества пришелся аккурат на период до СВО.

Впрочем, сдаётся мне, что пресс-конференций теперь у неё будет поменьше, чем в ранге второго номера с соответствующими сетками. И она от таких вопросов устать не успеет в отличие от Арины. Которой их как дятлы по несколько раз на дню подбрасывают. Тут у любого возникнет чувство, что общаешься со стеной. А если со стенкой, то нафиг надо...
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RomvB
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imaxim
И что вы хотите от неё, Анетт? Она раз сказала, два, ей надо каждую прессуху платить и каяться?)
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