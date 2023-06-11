Контавейт о Соболенко: «Наивно думать, что мы только играем в теннис и никак не связаны с политикой»

Экс-вторая ракетка мира прокомментировала просьбу белоруски не смешивать спорт с политикой.

«Конечно, в раздевалке много разговоров. По-моему, это абсолютно нормально. Ведь речь идет не о каком-то политическом напряжении, а о [боевых действиях]. Это вызывает напряжение между игроками, влияет на всех нас, на наши отношения.

Наивно думать, что мы только играем в теннис и никак не связаны с политикой.

Возможно, Соболенко на самом деле так думает. Только это не имеет никакого отношения к реальности, к настоящей жизни», – приводит слова Контавейт Sport.pl.

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