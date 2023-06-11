Контавейт о Соболенко: «Наивно думать, что мы только играем в теннис и никак не связаны с политикой»
Экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт прокомментировала просьбу белоруски Арины Соболенко не смешивать спорт с политикой.
«Конечно, в раздевалке много разговоров. По-моему, это абсолютно нормально. Ведь речь идет не о каком-то политическом напряжении, а о [боевых действиях]. Это вызывает напряжение между игроками, влияет на всех нас, на наши отношения.
Наивно думать, что мы только играем в теннис и никак не связаны с политикой.
Возможно, Соболенко на самом деле так думает. Только это не имеет никакого отношения к реальности, к настоящей жизни», – приводит слова Контавейт Sport.pl.
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"мы спортсмены, просто хотим заниматься своим делом и не лезем в политику"
Если ты просто хочешь заниматься теннисом, то зачем ты САМА сначала лезешь в политику, заигрываешь с усатым тараканом, а потом удивляешься, что в мире тебя осуждают за связь с диктатором и убийцей.
А затем строишь из себя невинную овечку
Впрочем, сдаётся мне, что пресс-конференций теперь у неё будет поменьше, чем в ранге второго номера с соответствующими сетками. И она от таких вопросов устать не успеет в отличие от Арины. Которой их как дятлы по несколько раз на дню подбрасывают. Тут у любого возникнет чувство, что общаешься со стеной. А если со стенкой, то нафиг надо...