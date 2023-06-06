Ролан Гаррос. Расписание 7 июня. Швентек сыграет вторым запуском, Зверев – третьим, Рууд и Руне – вечером

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 7 июня, 11-й игровой день турнира.

Все одиночные матчи пройдут на центральном корте имени Филипа Шатрие кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.

План такой:

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