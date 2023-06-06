Ролан Гаррос. Расписание 7 июня. Швентек сыграет вторым запуском, Зверев – третьим, Рууд и Руне – вечером
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 7 июня, 11-й игровой день турнира.
Все одиночные матчи пройдут на центральном корте имени Филипа Шатрие кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.
План такой:
- Беатрис Хаддад Майя (14) – Онс Жабер (7);
- Ига Швентек (1) – Коко Гауфф (6);
- Александр Зверев (22) – Томас Мартин Этчеверри;
- (не ранее 21:15 мск) Хольгер Руне (6) – Каспер Рууд (4).
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