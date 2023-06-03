Франсиско Серундоло: «Пока не заслуживаю стоять в топ-10, но работаю, чтобы достичь этого уровня»

Франсиско Серундоло прокомментировал победу над №8 Тэйлором Фрицем.

У аргентинца шесть побед в 13 матчах против топ-10. В 1/8 финала « » он сыграет с шестой ракеткой мира .

– За последние шесть недель вы обыграли трех соперников из топ-10. Расскажите об этом и как вы считаете, вы сами заслуживаете стоять в топ-10?

– Нет, я считаю, что пока не заслуживаю стоять в топ-10, потому я даже не в топ-20. Думаю, на следующей неделе я войду в двадцатку или, возможно, к ней приближусь. Но я работаю, чтобы достичь этого уровня, думаю, я уже ближе, но нужно продолжать стараться, побеждать и прибавлять. Надеюсь, однажды я смогу войти в топ-10.

Но да, я очень хорошо играю. За последний месяц я победил многих игроков из топ-10, топ-20. Конечно, мой уровень повышается, но я пока не заслуживаю быть в топ-10.

Я рад обыграть этих соперников и других тоже.

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