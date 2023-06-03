Впервые с 2001-го на «Ролан Гаррос» сыграли 30 пятисетовых матчей

обыграл в третьем круге « » – 3:6, 7:6(8), 2:6, 6:4, 6:0.

Японец вышел во вторую неделю на втором «Большом шлеме» подряд.

Матч Нишиоки с бразильцем стал 30-м пятисетовиком на этом «Ролан Гаррос». Всего пятый раз в Открытой эре на «Ролан Гаррос» минимум 30 раз разыграли пятый сет.

Последний раз такое случилось в 2001-м, когда прошло 33 пятисетовика.

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