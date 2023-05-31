Расследование обвинений в домашнем насилии в адрес Сейбот Уайлда затормозилось, потому что прокуратура не может его найти

Бразильское издание UOL опубликовало детали о ходе дела Тиаго Сейбота Уайлда, обвиняемого в домашнем насилии.

По данным издания, с апреля 2022 года расследование не продвигается, потому что представители прокуратуры не могут найти теннисиста. Он предоставил им три адреса, и его не обнаружили ни по одному из них.

Сообщается, что представители правоохранительных органов теперь намерены вручить документы не самому Уайлду, а его юристам – чтобы прекратить затягивание процесса.

Какие-то подвижки ожидаются в июне.

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