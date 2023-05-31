Расследование обвинений в домашнем насилии в адрес Сейбот Уайлда затормозилось, потому что прокуратура не может его найти

Теги ATP Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Бразильское издание UOL опубликовало детали о ходе дела Тиаго Сейбота Уайлда, обвиняемого в домашнем насилии.

По данным издания, с апреля 2022 года расследование не продвигается, потому что представители прокуратуры не могут найти теннисиста. Он предоставил им три адреса, и его не обнаружили ни по одному из них.

Сообщается, что представители правоохранительных органов теперь намерены вручить документы не самому Уайлду, а его юристам – чтобы прекратить затягивание процесса.

Какие-то подвижки ожидаются в июне.

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15 комментариев

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Вадим flanec
А чего его искать, он в Париже на кортах Ролан Гаррос. Посмотрели расписание матчей, пошли да всучили под роспись документы.
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Slava Vestiaz
Ответ S.Graf
Спросите одного русского, зовут Данила. Он точно знает
Алло, Данила? Данила, это Бен! Ай нид хелп!
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Vic_14
Где же прячется?🤷‍♀️
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S.Graf
Спросите одного русского, зовут Данила. Он точно знает
+6
-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Где же он спрятался? Последний раз видели недалеко от корта Филиппа Шатрие буквально вчера
+3
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Ben Shelton
нету тела нету дела. все просто
+2
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Alexander2022
Ответ Вадим flanec
А чего его искать, он в Париже на кортах Ролан Гаррос. Посмотрели расписание матчей, пошли да всучили под роспись документы.
Ну да, прокуратура Бразилии имеет полномочия во Франции)
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Alexander2022
Ответ Вадим flanec
А что бразильские прокурорские чиновники не имеют права въехать во Францию, и вручить документы гражданину своей страны? Или консулы бразильские не могут вручить ему документы?
На такую деятельность нужно разрешение властей Франции. И как минимум, дорого ловить в других странах)
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nick-basil
Ох уж эти бестолковые прокуратуры. Они где-то ищут-рыщут, а их интересантов по ТВ крутят каждый день
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nick-basil
... В голове сразу промелькнули Бен Ладен, БПЛА и израильский спецназ...
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Lola Lola
если бы проиграл №2-то и разговоров не было бы)
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Alexander2022
Ответ Вадим flanec
Но консульские то работники имеют такое право. Да даже с французами можно было договориться, расписание матчей то известно было ещё неделю назад.
Консульские работники за пределами консульства/посольства в плане полномочий такие же туристы, как и мы. Здесь вопрос в том, что бразильцам особо это не нужно. Выиграл Медведева - пошла огласка и мы услышали какие-то отговорки
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Вадим flanec
Ответ Alexander2022
Консульские работники за пределами консульства/посольства в плане полномочий такие же туристы, как и мы. Здесь вопрос в том, что бразильцам особо это не нужно. Выиграл Медведева - пошла огласка и мы услышали какие-то отговорки
Хорош уже душнить. Че ты мне байки травишь. Как будто бразильский консул, не может во Франции, вручить своему соотечественнику какие либо документы касающиеся его лично.
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