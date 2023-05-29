Рейтинг ATP. Фриц обошел Синнера, Фис поднялся на 49 строчек, Димитров вернулся в топ-30

Чемпион Лиона Артур Фис поднялся на 49 строчек и дебютировал в топ-100.

Чемпион Женевы Николас Харри тоже обновил лучший рейтинг и стал 35-м.

Григор Димитров вернулся в топ-30.

FedEx ATP Rankings

Положение на 29 мая 2023

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