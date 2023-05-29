Рейтинг ATP. Фриц обошел Синнера, Фис поднялся на 49 строчек, Димитров вернулся в топ-30
Чемпион Лиона Артур Фис поднялся на 49 строчек и дебютировал в топ-100.
Чемпион Женевы Николас Харри тоже обновил лучший рейтинг и стал 35-м.
Григор Димитров вернулся в топ-30.
Положение на 29 мая 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6815
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|6330
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|5955
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4960
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4775
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4375
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4270
|8 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3470
|9 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3435
|10 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3100
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2945
|15 (15)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2445
|23 (28)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|1485
|27 (27)
|Александр Зверев (Германия)
|1450
|29 (33)
|Григор Димитров (Болгария)
|1275
|35 (54)
|Николас Харри (Чили)
|1112
|62 (62)
|Аслан Карацев (Россия)
|818
|63 (112)
|Артур Фис (Франция)
|807
|73 (86)
|Илья Ивашко (Беларусь)
|741
|87 (84)
|Александр Шевченко (Россия)
|703
|99 (98)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|647
|121 (121)
|Павел Котов (Россия)
|520
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