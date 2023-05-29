Рейтинг ATP. Фриц обошел Синнера, Фис поднялся на 49 строчек, Димитров вернулся в топ-30

Теги рейтинги ATP Григор Димитров Николас Харри Тэйлор Фриц Янник Синнер Артур Фис Теннис

Чемпион Лиона Артур Фис поднялся на 49 строчек и дебютировал в топ-100.

Чемпион Женевы Николас Харри тоже обновил лучший рейтинг и стал 35-м.

Григор Димитров вернулся в топ-30.

FedEx ATP Rankings

Положение на 29 мая 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6815
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 6330
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 5955
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4960
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4775
6 (6) Хольгер Руне (Дания)  4375
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4270
8 (9) Тэйлор Фриц (США) 3470
9 (8) Янник Синнер (Италия) 3435
10 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3100
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2945
15 (15) Рафаэль Надаль (Испания) 2445
23 (28) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1485
27 (27) Александр Зверев (Германия) 1450
29 (33) Григор Димитров (Болгария) 1275
35 (54) Николас Харри (Чили) 1112
62 (62) Аслан Карацев (Россия) 818
63 (112) Артур Фис (Франция) 807
73 (86) Илья Ивашко (Беларусь) 741
87 (84) Александр Шевченко (Россия) 703
99 (98) Роман Сафиуллин (Россия) 647
121 (121) Павел Котов (Россия) 520

 

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