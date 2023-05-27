Ролан Гаррос. Расписание 28 мая. Турнир начнут Рублев, Хачанов, Касаткина, Соболенко, Циципас
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание первого игрового дня, 28 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие план такой:
- Арина Соболенко (2) – Марта Костюк;
- Стефанос Циципас (5) – Иржи Веселы;
- Ализе Корне – Камила Джорджи;
- (не раньше 20:00 мск) Адриан Маннарино – Юго Эмбер.
На корте Сюзанн Ленглен запланированы следующие матчи:
- Карен Хачанов (11) – Констан Лестьенн;
- Мария Саккари (8) – Каролина Мухова;
- Андрей Рублев (7) – Ласло Дьере;
- Джессика Пегула (3) – Даниэль Коллинс.
Дарья Касаткина сыграет с Юле Нимайер последним запуском на корте Симон Матье.
Александр Шевченко поборется с Оскаром Отте последним запуском на корте №8.
На корте №9 вторым запуском встретятся Камилла Рахимова и Сара Бейлек.
Анастасия Потапова третьим запуском на корте №12 сыграет с Тэйлор Таунсенд.
А на корте №13 игровой день закроют Людмила Самсонова (15) и Кэти Волынец.
Полностью расписание здесь.
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