Ролан Гаррос. Расписание 28 мая. Турнир начнут Рублев, Хачанов, Касаткина, Соболенко, Циципас

« » опубликовал расписание первого игрового дня, 28 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие план такой:

(2) – ;

(5) – ;

– ;

(не раньше 20:00 мск) – .

На корте Сюзанн Ленглен запланированы следующие матчи:

(11) – Констан Лестьенн;

(8) – ;

(7) – ;

(3) – .

сыграет с Юле Нимайер последним запуском на корте Симон Матье.

поборется с Оскаром Отте последним запуском на корте №8.

На корте №9 вторым запуском встретятся и Сара Бейлек.

третьим запуском на корте №12 сыграет с .

А на корте №13 игровой день закроют (15) и .

Полностью расписание здесь.

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