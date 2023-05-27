Ролан Гаррос. Расписание 28 мая. Турнир начнут Рублев, Хачанов, Касаткина, Соболенко, Циципас

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Ализе Корне Адриан Маннарино Иржи Веселы Камила Джорджи Джессика Пегула Тэйлор Таунсенд Карен Хачанов Андрей Рублев Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Анастасия Потапова Ласло Дьере Мария Саккари Арина Соболенко Марта Костюк Стефанос Циципас Каролина Мухова Юго Эмбер Людмила Самсонова Камилла Рахимова Кэти Волынец Александр Шевченко Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание первого игрового дня, 28 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие план такой:

На корте Сюзанн Ленглен запланированы следующие матчи:

Дарья Касаткина сыграет с Юле Нимайер последним запуском на корте Симон Матье.

Александр Шевченко поборется с Оскаром Отте последним запуском на корте №8.

На корте №9 вторым запуском встретятся Камилла Рахимова и Сара Бейлек.

Анастасия Потапова третьим запуском на корте №12 сыграет с Тэйлор Таунсенд.

А на корте №13 игровой день закроют Людмила Самсонова (15) и Кэти Волынец.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Пригода
Ответ imaxim
О, недолго для Костюк турнир продлится)))
50 минут ±, первая уедет восвояси
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ma-Tzu
Тьфу ты, опоздаю на соболь-костюк. Центральный матч первого круга вта, ну как можно ставить первым запуском, ппц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёля Иванова
Выходит завтра ни Аслан, ни Даниил не играют. Аслан отдохнёт после 3х матчей, а вот Даниилу лучше было бы стартовать уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike Borzov
верхняя половина у мужчин начинает…значит 1/4 финал у этой половины во вторник, а полуфинал в пятницу, ну хоть так…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий