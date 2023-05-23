Надаль снялся с «Уимблдона», Сафиуллин прошел в основную сетку

Теги Рафаэль Надаль Уимблдон ATP Роман Сафиуллин Теннис

Рафаэль Надаль официально снялся с «Уимблдона». Ранее испанец объявил, что сделает перерыв из-за физических проблем. Он намерен завершить карьеру в 2024 году.

Место Надаля в основной сетке займет Роман Сафиуллин.

Турнир начнется 3 июля.

Травма, из-за которой Надаль пропустит «Ролан Гаррос» – печальная норма для тенниса. Бедра сейчас очень уязвимы

Надаль завершит карьеру – в следующем году. Сказал, что пропустит «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне

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25 комментариев

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ARTEM PROKAZOV
Главное - не забыть про заявку
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Андрей Судалин
Ответ ARTEM PROKAZOV
Главное - не забыть про заявку
Теперь уж не про заявку, а про дату начала турнира.
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costa0545
Спасибо Надалю, а то бы опять забыл бы на квалификации записаться и Уим… бы мимо)))
+9
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+9
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encaro_one
Ответ Игореха Веселов
Рафа готовится к Кубку Лэйвера уже, видимо...Печально все это, конечно...
К следующей Австралии. В этом году не появится
+9
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+8
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Korendos
Все эти новости из мира тенниса — они не просто так.
+4
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Игореха Веселов
Рафа готовится к Кубку Лэйвера уже, видимо...Печально все это, конечно...
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Сергей48
Здоровья Рафе🤝
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& Co1366
Там, где кончается начало - там начинается конец. Закат карьеры для Рафы.
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Dym86
Повезло,а то бы опять забыл заявиться в квал :)
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SKA Rostov1992
Это у нас уже получается 6 человек в основе, не плохо) может ещё Котов придёт в себя
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Erika_i
Ответ Korendos
Все эти новости из мира тенниса — они не просто так.
абсолютно. В такой мысли я готова раствориться на целый рабочий день
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Радость Ди Мария
Ответ Antoniom
Это уже серьёзно для Надаля.Слишком долго без практики в его теннисном возрасте. Так что про последний 24ый год он не просто так сказал. Ничто не вечно. И величайшее Биг три уходит на покой.
ГОАТович пока в деле.
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твинер без замаха
Ответ encaro_one
К следующей Австралии. В этом году не появится
К следующему РГ.
+1
-1
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Korendos
Ответ Erika_i
абсолютно. В такой мысли я готова раствориться на целый рабочий день
Не, ну мы знаем, что ты не можешь оставаться в стороне, если где-то происходит хорошее.
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AFP1
Сафиуллин и не забывал подавать заявку на квал придумали ерунду.. , он понимал что попадёт в основу.. После снятия 1 игрока.. Возможно ещё снятия будут даже
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Verdo
ему там в принципе нечего делать
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Россия будет свободной
Зашла ставка )
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Biathlon Fan
Ну, Ромка, все ж тебе таки подфартило!!)))
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leon74
С течением времени организм даёт знать своё.А у Рафы к тому же многочисленные травмы.Стало окончательно ясно,что он не вернётся на вершину своей карьеры..
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Евгений Фабиянчук
ну на Уиме мы бы точно отсутствие Рафулика не заметили, это не РГ
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Antoniom
Это уже серьёзно для Надаля.Слишком долго без практики в его теннисном возрасте. Так что про последний 24ый год он не просто так сказал. Ничто не вечно. И величайшее Биг три уходит на покой.
+2
-2
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