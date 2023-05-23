Надаль снялся с «Уимблдона», Сафиуллин прошел в основную сетку

официально снялся с « ». Ранее испанец объявил, что сделает перерыв из-за физических проблем. Он намерен завершить карьеру в 2024 году.

Место Надаля в основной сетке займет .

Турнир начнется 3 июля.

Травма, из-за которой Надаль пропустит «Ролан Гаррос» – печальная норма для тенниса. Бедра сейчас очень уязвимы

Надаль завершит карьеру – в следующем году. Сказал, что пропустит «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне

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