Надаль снялся с «Уимблдона», Сафиуллин прошел в основную сетку
Рафаэль Надаль официально снялся с «Уимблдона». Ранее испанец объявил, что сделает перерыв из-за физических проблем. Он намерен завершить карьеру в 2024 году.
Место Надаля в основной сетке займет Роман Сафиуллин.
Турнир начнется 3 июля.
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