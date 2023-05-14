Джокович о победе над Димитровым: «К счастью, по ходу карьеры я в тяжелых обстоятельствах выиграл больше матчей, чем проиграл»

Новак Джокович прокомментировал победу над Григором Димитровым в третьем круге в Риме.

Серб выиграл 6:4, 4:6, 6:1.

«Сыграл очень четко. Мог бы выиграть в двух сетах. Вел сет и 4:2 во втором, и у меня был очень достойный форхенд при счете ровно на его подаче, но я не попал. Он удержал подачу, потом были новые мячи, я сделал двойную, потом включились зрители, поддержали его, и энергия матча изменилась.

Я немного сдал, но, к счастью, мне удалось сразу найти уровень в первом же гейме третьего сета, сделать ключевой брейк и переломить ход игры в свою пользу. Я очень доволен тем, как закончил матч.

К счастью, по ходу карьеры я в тяжелых обстоятельствах выиграл больше матчей, чем проиграл. В начале карьеры я много таких проиграл. Несколько лет мне не удавалось сделать последний шаг или выиграть «Шлем», так что я многому научился.

Благодаря борьбе – особенно с Федерером, Надалем и Марреем – я стал сильнее. Научился держаться выбранного курса, сохранять терпение и верить в процесс. Понимать, что работает лучше всего, что приносит победу».

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