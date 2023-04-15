Казахстан вышел в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Теги сборная США жен сборная Франции жен Кубок Билли Джин Кинг сборная Бельгии жен сборная Испании жен сборная Италии жен сборная Словакии жен сборная Чехии жен сборная Германии жен сборная Украины жен сборная Канады жен сборная Швейцарии жен сборная Австралии жен сборная Румынии жен Теннис

14-15 апреля проходит квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

Сборная Казахстана обыграла Польшу со счетом 3:0. Первое очко принесла Юлия Путинцева в матче с Магдой Линетт, еще два – Елена Рыбакина, победившая Веронику Фальковскую и Линетт.

Также идет еще восемь отборочных матчей:

  • Испания – Мексика – 2:0;
  • Украина – Чехия – 0:2;
  • Великобритания – Франция – 0:2;
  • Канада – Бельгия – 1:1;
  • США – Австрия – 2:0;
  • Словакия – Италия – 0:2;
  • Германия – Бразилия – 1:1;
  • Словения – Румыния – 0:2.

Прошлогодние чемпионки швейцарки и финалистки австралийки уже обеспечили себе участие в финальном турнире, который состоится 7-12 ноября. Еще одна сборная получит wild card.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Nenonen
Ответ Eugenie Nation
Там 15 летняя Андреева вышла в финал взрослой 60-ки. Известных имен прошла. А у вас всю неделю тишина. Лишь бы выяснять кто там говно, тьфу блин
да,Мирра там разносит всех в одну калитку,баранок навесила)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Там 15 летняя Андреева вышла в финал взрослой 60-ки. Известных имен прошла.
А у вас всю неделю тишина. Лишь бы выяснять кто там говно, тьфу блин
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДоминаторТенниса
Сейчас напишут, что Швентек испугалась Рыбакину, поэтому не сыграла за Польшу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Большой рыбке - большое плавание.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Furry
Жаль, что Швентек не поехала - хоть интрига была бы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LetTong
Браво, Рыбакина получила практику на грунте, вперед в грунтовый сезон!🇰🇿
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Сомнений в их победе не было. Молодцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий