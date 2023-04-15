Казахстан вышел в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

14-15 апреля проходит квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

Сборная Казахстана обыграла Польшу со счетом 3:0. Первое очко принесла Юлия Путинцева в матче с Магдой Линетт, еще два – Елена Рыбакина, победившая Веронику Фальковскую и Линетт.

Также идет еще восемь отборочных матчей:

Испания – Мексика – 2:0;

Украина – Чехия – 0:2;

Великобритания – Франция – 0:2;

Канада – Бельгия – 1:1;

США – Австрия – 2:0;

Словакия – Италия – 0:2;

Германия – Бразилия – 1:1;

Словения – Румыния – 0:2.

Прошлогодние чемпионки швейцарки и финалистки австралийки уже обеспечили себе участие в финальном турнире, который состоится 7-12 ноября. Еще одна сборная получит wild card.

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