Казахстан вышел в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
14-15 апреля проходит квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
Сборная Казахстана обыграла Польшу со счетом 3:0. Первое очко принесла Юлия Путинцева в матче с Магдой Линетт, еще два – Елена Рыбакина, победившая Веронику Фальковскую и Линетт.
Также идет еще восемь отборочных матчей:
- Испания – Мексика – 2:0;
- Украина – Чехия – 0:2;
- Великобритания – Франция – 0:2;
- Канада – Бельгия – 1:1;
- США – Австрия – 2:0;
- Словакия – Италия – 0:2;
- Германия – Бразилия – 1:1;
- Словения – Румыния – 0:2.
Прошлогодние чемпионки швейцарки и финалистки австралийки уже обеспечили себе участие в финальном турнире, который состоится 7-12 ноября. Еще одна сборная получит wild card.
А у вас всю неделю тишина. Лишь бы выяснять кто там говно, тьфу блин