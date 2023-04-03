Рейтинг ATP. Медведев стал №4, Джокович – №1, Синнер вернулся в топ-10
Чемпион Майами Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку.
Новак Джокович возглавил рейтинг ATP и проводит рекордную 381-ю неделю в статусе №1.
Янник Синнер вернулся в топ-10.
Алехандро Давидович-Фокина, Тэллон Грикспор, Эмиль Руусувуори, Нуну Боржес, Кристофер Юбенкс, Макс Перселл обновили личный рекорд. Люка Ван Аш дебютировал в топ-100.
FedEx ATP Rankings
Положение на 3 апреля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|7160
|2 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6780
|3 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5770
|4 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5150
|5 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5005
|6 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|3470
|7 (6)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3450
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3370
|9 (11)
|Янник Синнер (Италия)
|3345
|10 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3065
|11 (16)
|Карен Хачанов (Россия)
|2855
|14 (13)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2715
|24 (25)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1580
|35 (36)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1059
|37 (54)
|Эмиль Руусувуори (Финляндия)
|1021
|47 (59)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|915
|49 (62)
|Адриан Маннарино (Франция)
|906
|61 (43)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|839
|65 (68)
|Нуну Боржес (Португалия)
|783
|83 (66)
|Хауме Муньяр (Испания)
|675
|85 (119)
|Кристофер Юбэнкс (США)
|667
|86 (99)
|Макс Перселл (Австралия)
|658
|91 (108)
|Люка Ван Аш (Франция)
|640
|102 (104)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|557
|103 (101)
|Александр Шевченко (Россия)
|551
|114 (117)
|Павел Котов (Россия)
|502
|124 (107)
|Аслан Карацев (Россия)
|475
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4 (5). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 5150
6 (7). Андрей РУБЛЁВ (Россия) — 3470
11 (16). Կարեն ԽԱՉԱՆՅԱՆ (Ռուսաստան) — 2855
12 (9). Hubert HURKACZ (Polska) — 2750
75 (80). Ілья ІВАШКА (Беларусь) — 721
Карась вполне конкурент, Медведь тоже. Это из готовых. Может, Синнер в удачный день для себя и неудачный для серба.