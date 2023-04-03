Рейтинг ATP. Медведев стал №4, Джокович – №1, Синнер вернулся в топ-10

Чемпион Майами Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку.

Новак Джокович возглавил рейтинг ATP и проводит рекордную 381-ю неделю в статусе №1.

Янник Синнер вернулся в топ-10.

Алехандро Давидович-Фокина, Тэллон Грикспор, Эмиль Руусувуори, Нуну Боржес, Кристофер Юбенкс, Макс Перселл обновили личный рекорд. Люка Ван Аш дебютировал в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 3 апреля 2023

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