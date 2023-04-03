Рейтинг ATP. Медведев стал №4, Джокович – №1, Синнер вернулся в топ-10

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Макс Перселл Тэллон Грикспор Алехандро Давидович-Фокина Янник Синнер Люка Ван Аш Нуну Боржес Теннис

Чемпион Майами Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку.

Новак Джокович возглавил рейтинг ATP и проводит рекордную 381-ю неделю в статусе №1.

Янник Синнер вернулся в топ-10.

Алехандро Давидович-Фокина, Тэллон Грикспор, Эмиль Руусувуори, Нуну Боржес, Кристофер Юбенкс, Макс Перселл обновили личный рекорд. Люка Ван Аш дебютировал в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 3 апреля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Новак Джокович (Сербия) 7160
2 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6780
3 (3) Стефанос Циципас (Греция) 5770
4 (5) Даниил Медведев (Россия) 5150
5 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5005
6 (7) Андрей Рублев (Россия) 3470
7 (6) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3450
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3370
9 (11) Янник Синнер (Италия) 3345
10 (10) Тэйлор Фриц (США) 3065
11 (16) Карен Хачанов (Россия) 2855
14 (13) Рафаэль Надаль (Испания) 2715
24 (25) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1580
35 (36) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1059
37 (54) Эмиль Руусувуори (Финляндия) 1021
47 (59) Лоренцо Сонего (Италия) 915
49 (62) Адриан Маннарино (Франция) 906
61 (43) Джек Дрэйпер (Великобритания) 839
65 (68) Нуну Боржес (Португалия) 783
83 (66) Хауме Муньяр (Испания) 675
85 (119) Кристофер Юбэнкс (США) 667
86 (99)  Макс Перселл (Австралия) 658
91 (108) Люка Ван Аш (Франция) 640
102 (104) Роман Сафиуллин (Россия) 557
103 (101) Александр Шевченко (Россия) 551
114 (117) Павел Котов (Россия) 502
124 (107) Аслан Карацев (Россия) 475

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8 комментариев

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Welshman09
Рейтинг Топ-100 ATP (Русь-Україна, Россия, Беларусь, Lietuva, Latvija, Eesti, Polska):

4 (5). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 5150
6 (7). Андрей РУБЛЁВ (Россия) — 3470
11 (16). Կարեն ԽԱՉԱՆՅԱՆ (Ռուսաստան) — 2855
12 (9). Hubert HURKACZ (Polska) — 2750
75 (80). Ілья ІВАШКА (Беларусь) — 721
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Юрий Р.
Надеюсь в ближайшее время увидим игру Джокера, а то уже очень соскучились по ней.
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Посторонним В
Ответ Los Galácticos
Как таковых конкурентов в этом рейтинге у Джоковича нет, будет всех выносить до конца карьеры.
Да что ты такое несёшь?! 🤣
Карась вполне конкурент, Медведь тоже. Это из готовых. Может, Синнер в удачный день для себя и неудачный для серба.
+1
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dedpihto59
Новак с возвращением‼️
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dimamak10
Скоро Даня должен вернуться в тройку, можно даже не играть Монте Карло и наблюдать как Циципас не выйдет в финал, и уступит 3е место
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0
0
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Виталий Пучков
Асланчик то как опустился((
+3
0
+3
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Andy93
Ответ Los Galácticos
Как таковых конкурентов в этом рейтинге у Джоковича нет, будет всех выносить до конца карьеры.
Ну тогда Медведева со вторым UO можно поздравлять
+2
-2
0
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Los Galácticos
Как таковых конкурентов в этом рейтинге у Джоковича нет, будет всех выносить до конца карьеры.
+1
-4
-3
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