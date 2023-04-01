Квитова перед финалом в Майами против Рыбакиной: «Она атакующий игрок, здорово подает. Я тоже»

Теги WTA Петра Квитова Miami Open Елена Рыбакина Теннис

Петра Квитова поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Майами против Елены Рыбакиной.

«Счет в личке 1:1, посмотрим, кто кого. Она хорошо играет, победила в Индиан-Уэллс и здесь вышла в финал. Безусловно, это большое достижение.

Она атакующий игрок, здорово подает. Я тоже. На самом деле все зависит от того, как мы будем справляться с давлением друг друга», – сказала Квитова на пресс-конференции.

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4 комментария

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expertmer2020
Петра для российских болельщиков ты отрезанный ломоть - и не надо кричать.
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Сергей Орлов
А ещё она русская, как же так, Петра?)
+9
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Генадий Адамов
Только вели себя прилично, не ори, противно смотреть, уверен рыбка не даст тебе много шансов для этого
+2
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Марат Яхин
Петра топ модель красавица!
+2
-6
-4
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