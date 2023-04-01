Квитова перед финалом в Майами против Рыбакиной: «Она атакующий игрок, здорово подает. Я тоже»

Петра Квитова поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Майами против Елены Рыбакиной.

«Счет в личке 1:1, посмотрим, кто кого. Она хорошо играет, победила в Индиан-Уэллс и здесь вышла в финал. Безусловно, это большое достижение.

Она атакующий игрок, здорово подает. Я тоже. На самом деле все зависит от того, как мы будем справляться с давлением друг друга», – сказала Квитова на пресс-конференции.

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