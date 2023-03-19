Шевченко в матче с Берреттини обыграл самого рейтингового соперника в карьере

Александр Шевченко победил Маттео Берреттини в четвертьфинале «Челленджера» в Финиксе (6:4, 3:6, 6:3).

23-я ракетка мира – самый высокорейтинговый соперник, которого обыгрывал Шевченко. Ранее на этой неделе россиянин прошел №51 Марка-Андреа Хуслера. До Финикса самым рейтинговым соперником, которого побеждал Шевченко, был №73 Роберто Карбаллес Баэна.

Позднее в субботу Шевченко обыграл №81 Кентена Алиса (6:7(3), 6:3, 6:4) и вышел в финал. За титул он сыграет с Нуну Боржешем.

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