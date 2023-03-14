Давидович-Фокина впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» не на грунте

Теги ATP BNP Paribas Open Кристиан Гарин Алехандро Давидович-Фокина Теннис

28-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина победил Кристиана Гарина в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (6:3, 6:4) и вышел вперед в личных встречах (2:1).

За счет этой победы испанец впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» на харде. Всего на этом уровне он дважды доходил до 1/4 – в Монте-Карло в 2021-м и 2022-м.

Теперь он сыграет с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.

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1 комментарий

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Эмма Ши
Ожидаемо.
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