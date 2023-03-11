Рублев 10 раз сказал «не знаю» в интервью после победы над Лехечкой и сам над этим посмеялся

прокомментировал победу над во втором круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:2.

– Андрей, поздравляю. Ты знал, что это будет сложный матч. Ты проиграл ему несколько недель назад. Что тебе нужно было изменить?

– Не знаю. Я думал: «Почему он опять мне достался?» Не знаю. Но потом, не знаю, решил, что нужно брать реванш.

В Дохе у нас был сложный матч, он меня победил, но, не знаю, я хотел посмотреть, смогу ли взять реванш. В итоге удалось победить. Очень доволен.

– Иногда полезно провести сложный матч на старте турнира – чтобы потом играть лучше?

– Не знаю. Не знаю. Если честно, не знаю. У меня нет ответа.

Я бы сказал, что напряжение выше – когда у тебя сложные матчи с первых кругов. Но не знаю, помогает ли это.

Иногда я думаю: «Почему у меня самая сложная сетка?» А потом провожу лучший турнир. А бывает, что сетка хорошая, и я думаю: «Наконец повезло». И умудряюсь проиграть в первом или втором круге.

– Нам очень нравится, как страстно ты играешь. В важные моменты ты только разгоняешься или стараешься удержать какой-то уровень?

– (Вздыхает). Если честно, не знаю (смеется). Я об этом даже не думаю. Так что не могу ответить.

– А что насчет болельщиков? Тебя все любят.

– Болельщики... Не знаю. Я уже говорил, что не могу словами описать, насколько я им благодарен. Я приезжаю сюда с 2016-го и чувствую...

В прошлом году я играл первый матч днем, был полный стадион, но нас поддерживали примерно поровну. А сегодня играл в 10 вечера, и меня мощно поддерживали.

Это нереально.

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