Рейтинг ATP. Медведев обошел Рублева и стал первой ракеткой России, Руне дебютировал в топ-8, де Минаур вернулся в топ-20

Чемпион турнира в Дубае Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России. Теперь он занимает шестое место рейтинга ATP, а Андрей Рублев – седьмое.

Хольгер Руне дебютировал в топ-8. Также личный рекорд обновили Тэллон Грикспор, Микаэль Имер, Томас Мартин Этчеверри, Хуан Пабло Варильяс, Нуну Боржес и Макс Перселл.

Чемпион турнира в Акапулько Алекс де Минаур вернулся в топ-20.

FedEx ATP Rankings

Положение на 6 марта 2023

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