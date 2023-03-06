Рейтинг ATP. Медведев обошел Рублева и стал первой ракеткой России, Руне дебютировал в топ-8, де Минаур вернулся в топ-20
Чемпион турнира в Дубае Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России. Теперь он занимает шестое место рейтинга ATP, а Андрей Рублев – седьмое.
Хольгер Руне дебютировал в топ-8. Также личный рекорд обновили Тэллон Грикспор, Микаэль Имер, Томас Мартин Этчеверри, Хуан Пабло Варильяс, Нуну Боржес и Макс Перселл.
Чемпион турнира в Акапулько Алекс де Минаур вернулся в топ-20.
FedEx ATP Rankings
Положение на 6 марта 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7160
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6780
|3 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5805
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5560
|5 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|3795
|6 (7)
|Даниил Медведев (Россия)
|3775
|7 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|3660
|8 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|3321
|9 (8)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|3315
|10 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3245
|15 (14)
|Карен Хачанов (Россия)
|2470
|18 (22)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|2165
|36 (39)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1034
|52 (87)
|Николас Харри (Чили)
|866
|57 (59)
|Микаэль Имер (Швеция)
|851
|61 (76)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|822
|76 (77)
|Хуан Пабло Варильяс (Перу)
|681
|77 (89)
|Уго Эмбер (Франция)
|678
|80 (85)
|Нуну Боржес (Португалия)
|662
|95 (116)
|Макс Перселл (Австралия)
|575
|105 (102)
|Аслан Карацев (Россия)
|530
|113 (109)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|513
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