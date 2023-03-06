Рейтинг ATP. Медведев обошел Рублева и стал первой ракеткой России, Руне дебютировал в топ-8, де Минаур вернулся в топ-20

Теги рейтинги ATP Даниил Медведев Микаэль Имер Алекс де Минаур Макс Перселл Тэллон Грикспор Хуан Пабло Варильяс Хольгер Руне Томас Мартин Этчеверри Нуну Боржес Теннис

Чемпион турнира в Дубае Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России. Теперь он занимает шестое место рейтинга ATP, а Андрей Рублев – седьмое.

Хольгер Руне дебютировал в топ-8. Также личный рекорд обновили Тэллон Грикспор, Микаэль Имер, Томас Мартин Этчеверри, Хуан Пабло Варильяс, Нуну Боржес и Макс Перселл.

Чемпион турнира в Акапулько Алекс де Минаур вернулся в топ-20.

FedEx ATP Rankings

Положение на 6 марта 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 7160
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6780
3 (3) Стефанос Циципас (Греция) 5805
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5560
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 3795
6 (7) Даниил Медведев (Россия) 3775
7 (6) Андрей Рублев (Россия) 3660
8 (10) Хольгер Руне (Дания) 3321
9 (8) Рафаэль Надаль (Испания) 3315
10 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3245
15 (14) Карен Хачанов (Россия) 2470
18 (22) Алекс де Минаур (Австралия) 2165
36 (39) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1034
52 (87) Николас Харри (Чили) 866
57 (59) Микаэль Имер (Швеция) 851
61 (76) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 822
76 (77) Хуан Пабло Варильяс (Перу) 681
77 (89) Уго Эмбер (Франция) 678
80 (85) Нуну Боржес (Португалия) 662
95 (116) Макс Перселл (Австралия) 575
105 (102) Аслан Карацев (Россия) 530
113 (109) Роман Сафиуллин (Россия) 513

 

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2 комментария

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Лысый из Реала
Карацев уже из сотки выпал
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sokolspb
Дане обязательно нужен Шлем, и тогда просед второй половины прошлого года забудется.
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