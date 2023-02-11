Себальос о том, близок ли Надаль к завершению карьеры: «Если это и конец, то скорее из-за психологических, а не из-за физических причин»

13-я ракетка мира в паре предположил, вернется ли после травм.

– Он, как Федерер и Джокович, показал, что способен остановиться и вернуться с невероятными достижениями. Рафа возвращается не в первый раз. Уже в третий или четвертый раз его тело будет на пределе после очень сложных обстоятельств. Логично, что травмы продолжают возникать, – но он не перестает удивлять. Он травмируется, а потом выигрывает еще неизвестно сколько «Больших шлемов».

Сейчас нужно иметь в виду его возраст: все не так, как 10 лет назад. Трудно вернуться на тот высочайший уровень, который он показывал на протяжении стольких лет, но он не перестает удивлять. Будем надеяться, что так оно и будет, что он вернется сильным.

– Вам не кажется, что он близок к завершению карьеры?

– Если это и конец, то скорее из-за психологических, а не из-за физических причин. Очень трудно ответить, потому что он много раз удивлял умением успешно возвращаться после травм. Я говорю как поклонник тенниса, а не с точки зрения логики. Надеюсь, он будет выступать в этом году, потому что очень приятно видеть его игру.

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