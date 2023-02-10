Роттердам (ATP). Рублев в первом круге сыграет с Де Минауром, Медведев – с Давидовичем-Фокина

Стала известна сетка турнира в Роттердаме, который стартует 13 февраля.

(2) в первом круге сыграет с Алексом де Минауром, а (6) – с Алехандро Давидовичем-Фокина.

(1) стартует против и во втором круге может выйти на победителя матча между и Бенжаменом Бонзи.

Кроме того, в первом круге сыграет с .

Полностью сетка здесь.

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