Роттердам (ATP). Рублев в первом круге сыграет с Де Минауром, Медведев – с Давидовичем-Фокина

Теги ATP Стэн Вавринка ABN AMRO World Tennis Tournament Андрей Рублев Даниил Медведев Александр Бублик Алекс де Минаур Стефанос Циципас Алехандро Давидович-Фокина Эмиль Руусувуори Янник Синнер Теннис

Стала известна сетка турнира в Роттердаме, который стартует 13 февраля.

Андрей Рублев (2) в первом круге сыграет с Алексом де Минауром, а Даниил Медведев (6) – с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Стефанос Циципас (1) стартует против Эмиля Руусувуори и во втором круге может выйти на победителя матча между Янником Синнером и Бенжаменом Бонзи.

Кроме того, в первом круге Стэн Вавринка сыграет с Александром Бубликом.

Полностью сетка здесь.

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2 комментария

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N.S.A.8.5
В принципе всё удобные соперники в нашей половине, могут и в полуфинале встретиться.
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Йенс Мустерманн
Руне опять с Хуслером может встретиться, уже в 2R )
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