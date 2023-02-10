Роттердам (ATP). Рублев в первом круге сыграет с Де Минауром, Медведев – с Давидовичем-Фокина
Стала известна сетка турнира в Роттердаме, который стартует 13 февраля.
Андрей Рублев (2) в первом круге сыграет с Алексом де Минауром, а Даниил Медведев (6) – с Алехандро Давидовичем-Фокина.
Стефанос Циципас (1) стартует против Эмиля Руусувуори и во втором круге может выйти на победителя матча между Янником Синнером и Бенжаменом Бонзи.
Кроме того, в первом круге Стэн Вавринка сыграет с Александром Бубликом.
Полностью сетка здесь.
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