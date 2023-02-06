Алехандро Давидович-Фокина: «Хотел набить еще тату, но было лень идти к татуировщику. У меня много на очереди»

Теги ATP Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Алехандро Давидович-Фокина рассказал, почему пока не набил новых татуировок.

– Вы известны своими татуировками, добавили ли какие-нибудь к шести прежним?

– Нет. Хотел набить еще одну, но было лень идти к татуировщику. Планирую сделать ее в ближайшие два года.

– Уже придумали, что хотите набить?

– Есть идеи, но между постоянными выступлениями в туре, отпуском и предсезонкой у меня не так много времени.

– Вы говорили, что хотите увековечить Олимпиаду в Токио.

– Это одна из тех татуировок, которые я хочу сделать, но мне было лень. У меня много татуировок на очереди.

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2 комментария

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Verdo
извилины набей, пригодятся
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encaro_one
>>> увековечить Олимпиаду в Токио.
Хм, а что у него там? Вроде медальку не зацепил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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