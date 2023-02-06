Алехандро Давидович-Фокина: «Хотел набить еще тату, но было лень идти к татуировщику. У меня много на очереди»
Алехандро Давидович-Фокина рассказал, почему пока не набил новых татуировок.
– Вы известны своими татуировками, добавили ли какие-нибудь к шести прежним?
– Нет. Хотел набить еще одну, но было лень идти к татуировщику. Планирую сделать ее в ближайшие два года.
– Уже придумали, что хотите набить?
– Есть идеи, но между постоянными выступлениями в туре, отпуском и предсезонкой у меня не так много времени.
– Вы говорили, что хотите увековечить Олимпиаду в Токио.
– Это одна из тех татуировок, которые я хочу сделать, но мне было лень. У меня много татуировок на очереди.
Хм, а что у него там? Вроде медальку не зацепил.