Корне о отношениях в женском туре: «Соболенко – очень показательный пример. На корте она хочет тебя уничтожить, а после матча дружелюбная, не высокомерная»

Теги WTA Ализе Корне Арина Соболенко Теннис

Ализе Корне высказалась об отношениях в женском туре.

«Сегодня атмосфера совсем не такая, как раньше. Тогда это была война на корте и за его пределами. В раздевалке почти не общались, сейчас все наоборот. Если посмотреть на Соболенко, то она очень показательный пример. На корте она повсюду и хочет тебя уничтожить, а после матча дружелюбная, приветливая, не высокомерная. Должна признать, что это здорово, потому что все это давление очень тяжелое и иногда чрезмерное».

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2 комментария

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sashati
Ответ Тёма Тёма
Нормальный спортсмен так и должен себя вести. Спорт есть спорт. В нем по другую сторону тот, кого ты должен победить, уничтожить или обхитрить. А за пределами должно быть нормальное общение. Жаль, не все это понимают. Арина - молодец!
Ну как. Если теннис - работа, то.. вы всех обнимаете после, не думаю..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тёма Тёма
Нормальный спортсмен так и должен себя вести. Спорт есть спорт. В нем по другую сторону тот, кого ты должен победить, уничтожить или обхитрить. А за пределами должно быть нормальное общение. Жаль, не все это понимают. Арина - молодец!
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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