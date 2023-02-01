Корне о отношениях в женском туре: «Соболенко – очень показательный пример. На корте она хочет тебя уничтожить, а после матча дружелюбная, не высокомерная»

высказалась об отношениях в женском туре.

«Сегодня атмосфера совсем не такая, как раньше. Тогда это была война на корте и за его пределами. В раздевалке почти не общались, сейчас все наоборот. Если посмотреть на , то она очень показательный пример. На корте она повсюду и хочет тебя уничтожить, а после матча дружелюбная, приветливая, не высокомерная. Должна признать, что это здорово, потому что все это давление очень тяжелое и иногда чрезмерное».

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