Лукашенко поздравил Соболенко с победой на Australian Open и выпил рюмку водки: «Арина, за тебя!»

Теги Australian Open WTA Александр Лукашенко Арина Соболенко Теннис

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на Australian Open.

Телеграм-канал «Пул Первого», освещающий деятельность президента Беларуси, выложил видео, на котором тот выпил за Соболенко рюмку водки.

«Теперь все у Арины есть. Осталось пожелать личного счастья, здоровья и новых побед. Арина, за тебя!» – произнес тост Лукашенко.

Также он официально поздравил ее на своем сайте.

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20 комментариев

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dimon 2.0
Ответ Артём Павлеян
Победа этой девушки - это причина, почему все медали и титулы, добытые в соревнованиях без участия россиян и беларусов ничего не стоят.
ну она ж спецом для тебя объявила, что она теперь американка, налоговый резидент майами. завтра гражданство получит. при чем тут беларусь, маленький ?
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Maxim Vasnechov
Ответ Йенс Мустерманн
А второй мужчина видео кто такой?
Глава федерации тенниса, бывший массажер Лукашенко. )
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Йенс Мустерманн
А второй мужчина видео кто такой?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Алейников
Ответ Owen Cox
а?
Ага!
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-1
-1
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Roma Tarasych
Ответ Великий Алонсо
Нормальный мужик Лукашенко.
не зря на сайте к тебе так относятся, заслужил
+6
-4
+2
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Andre*
Ответ Великий Алонсо
Нормальный мужик Лукашенко.
Любят ордынцы больных диктаторов
+9
-7
+2
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Ma-Tzu
Ответ JBa
Смотрел финал, болел за Арину и только жаль было, что эта мразь обязательно присосётся в случае победы Побочные эффекты:)
https://twitter.com/dolbysystem/status/1619340627388268544?s=20&t=So7HS1VCLmAyYM0cbTIt-A
0
-1
-1
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Andre*
Ответ Артём Павлеян
Победа этой девушки - это причина, почему все медали и титулы, добытые в соревнованиях без участия россиян и беларусов ничего не стоят.
Бредятина🤡
+1
-2
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Owen Cox
Ответ JBa
Смотрел финал, болел за Арину и только жаль было, что эта мразь обязательно присосётся в случае победы Побочные эффекты:)
а?
+1
-2
-1
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dukenukem
Ответ dimon 2.0
там еще шпиц был на столе. по еде бегал. короч арынка усе як ты любишь. завтра оно скажет что он с детства тебя тренировал.
Сиськой кормил
+1
-2
-1
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Andre*
Ответ MosesPray
И ещё три шлема пожелаем, можно уже в этом году
Арышка на траве и глине будет раскатана как драник😂
+3
-5
-2
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Andre*
Ответ JBa
Смотрел финал, болел за Арину и только жаль было, что эта мразь обязательно присосётся в случае победы Побочные эффекты:)
Одно от другого не отделимо:)
+6
-5
+1
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Andre*
Бедный шпиц, заменил собой Коленьку.
Хорошо хоть синепал не закусил собачкой
+2
-3
-1
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Артём Павлеян
Победа этой девушки - это причина, почему все медали и титулы, добытые в соревнованиях без участия россиян и беларусов ничего не стоят.
+1
-3
-2
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Великий Алонсо
Нормальный мужик Лукашенко.
+12
-15
-3
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dimon 2.0
там еще шпиц был на столе. по еде бегал. короч арынка усе як ты любишь. завтра оно скажет что он с детства тебя тренировал.
+2
-4
-2
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Arty K.
Типичное поздравление, ничего нового
+1
-1
0
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dimon 2.0
вспомни оно вот и оно. и куда теперь запад посмотрит ? кукашенко запускающий ракеты по украине лэбзается с новоявленным чемпионом )) ну кушайте не обляпайтесь
+6
-8
-2
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MosesPray
И ещё три шлема пожелаем, можно уже в этом году
+12
-5
+7
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JBa
Смотрел финал, болел за Арину и только жаль было, что эта мразь обязательно присосётся в случае победы

Побочные эффекты:)
+24
-17
+7
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