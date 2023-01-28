Лукашенко поздравил Соболенко с победой на Australian Open и выпил рюмку водки: «Арина, за тебя!»

Александр Лукашенко поздравил с победой на .

Телеграм-канал «Пул Первого», освещающий деятельность президента Беларуси, выложил видео, на котором тот выпил за Соболенко рюмку водки.

«Теперь все у Арины есть. Осталось пожелать личного счастья, здоровья и новых побед. Арина, за тебя!» – произнес тост Лукашенко.

Также он официально поздравил ее на своем сайте.

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