Тренер Соболенко о финале против Рыбакиной: «Важнее всего будет то, кто больше сосредоточится на своей игре, а не будет ловить ошибки соперницы»

Антон Дубров, тренер прокомментировал предстоящий ей финал Australian Open против .

«У них обеих сильные подачи, они агрессивные. Я думаю, важнее всего будет то, кто больше сосредоточится на своей игре, а не будет ловить ошибки соперницы.

Потому что будут шансы на приеме, но важно то, создашь ли ты их сама или будешь ждать. Думаю, все могут решить несколько очков».

В личных встречах Соболенко ведет 3:0.

«При этом все матчи были тяжелые, все трехсетовые. Почти всегда все решал один брейк.

Сейчас будет новый матч. Последний раз они, кажется, на « » два года назад – я бы сказал, что это уже в прошлой жизни.

Потом Арина потеряла подачу. Сейчас она ее нашла. Рыбакина за это время выиграла «Шлем». Они обе пришли сюда с разных направлений. Так что я скажу, что предыдущие матчи не имеют значения. Это будет что-то новое.

Думаю, что в финале все решит то, кто лучше справится с эмоциями и лучше начнет матч. И я не думаю, что предыдущие встречи тут могут что-то дать».

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе