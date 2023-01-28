Тренер Соболенко о финале против Рыбакиной: «Важнее всего будет то, кто больше сосредоточится на своей игре, а не будет ловить ошибки соперницы»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Антон Дубров, тренер Арины Соболенко прокомментировал предстоящий ей финал Australian Open против Елены Рыбакиной.

«У них обеих сильные подачи, они агрессивные. Я думаю, важнее всего будет то, кто больше сосредоточится на своей игре, а не будет ловить ошибки соперницы.

Потому что будут шансы на приеме, но важно то, создашь ли ты их сама или будешь ждать. Думаю, все могут решить несколько очков».

В личных встречах Соболенко ведет 3:0.

«При этом все матчи были тяжелые, все трехсетовые. Почти всегда все решал один брейк.

Сейчас будет новый матч. Последний раз они, кажется, на «Уимблдоне» два года назад – я бы сказал, что это уже в прошлой жизни.

Потом Арина потеряла подачу. Сейчас она ее нашла. Рыбакина за это время выиграла «Шлем». Они обе пришли сюда с разных направлений. Так что я скажу, что предыдущие матчи не имеют значения. Это будет что-то новое.

Думаю, что в финале все решит то, кто лучше справится с эмоциями и лучше начнет матч. И я не думаю, что предыдущие встречи тут могут что-то дать».

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

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3 комментария

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Greywolf666
Ленусик вперед!!
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Erik Salimbaev
Елена вперед к Титулу
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LEX757
Арина ,ждём победы.
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