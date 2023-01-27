Джокович поспорил с судьей из-за секундомера, отсчитывающего время на подачу. После этого он упустил двойной брейк

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Томми Пол судьи Теннис

Новак Джокович поспорил с судьей Дамьеном Дюмюсуа в полуфинале Australian Open против Томми Пола. Это произошло в первом сете при счете 5:1 в пользу серба.

Сербу не понравилось, потому что Дюмюсуа запустил секундомер, отсчитывающий время на подачу, до того, как он взял полотенце.

Джокович: Почему ты запустил его до того, как я взял полотенце?

Судья: Полотенце тут вообще не при чем.

Джокович: Нет?

Судья: Правила не такие.

Джокович: Нет? А какие? Болдети не могут приносить полотенца. Так расскажи, что мне делать? Я впервые в гейме пошел за полотенцем. И ты его запустил еще до того, как я к нему прикоснулся. Молодец.

После этого эпизода Джокович проиграл гейм.

На переходе Дюмюсуа попытался заговорить с Джоковичем, но серб отказался.

Свою следующую подачу Джокович тоже проиграл, и Пол в итоге сравнял счет.

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8 комментариев

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qwe123
Я не знаю как всем ,но лично мне противно смотреть на поведение Новака. Именно поведение. Он без шансов обыгрывает Андрея в первом сете ,но орет и кривляется из одного двух промахов,обращается к небу,орет на своих на стадионе. Тоже самое было сегодня и до этого. Он тем самым высказывает неуважение к сопернику ,мол он должен попадать все и промахов у него не может быть. Даже стадион стал освистывать его,а после он удивляется почему же Рафу и Федю любят больше.
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bobodo12
По-моему, уже не первый раз Новак резко выясняет отношения именно с этим судьёй...
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Ольга50
Ответ Ярик01
В первый раз за сет за полотенцем пошел при счете 5-1 Очень мощно потеет.
за гейм,а не за сет.внимательнее прочтите
+1
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sashati
Новаку нужен негатив, что б все против, а он всех на флаг!
+5
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+3
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Ярик01
Ответ YuChu
Интересно, что же сейчас тут напишут любители критиковать Рафу за его недовольство вначале турнира ровно по такому же поводу, и заявляющие, что это его проблемы, что потеет во время матча. Будут ли эти любители так же критиковать Новака?
В первый раз за сет за полотенцем пошел при счете 5-1
Очень мощно потеет.
+9
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+7
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Verdo
так эта таже отватительная ожа, что и в 20 году, совпадение?
+1
-1
0
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Ksenia RN
Ответ YuChu
Интересно, что же сейчас тут напишут любители критиковать Рафу за его недовольство вначале турнира ровно по такому же поводу, и заявляющие, что это его проблемы, что потеет во время матча. Будут ли эти любители так же критиковать Новака?
Во-во, рафину ветку уже всю засрали бы, а здесь тишь да гладь)
+4
-4
0
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YuChu
Интересно, что же сейчас тут напишут любители критиковать Рафу за его недовольство вначале турнира ровно по такому же поводу, и заявляющие, что это его проблемы, что потеет во время матча.
Будут ли эти любители так же критиковать Новака?
+16
-7
+9
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