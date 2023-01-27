Джокович поспорил с судьей из-за секундомера, отсчитывающего время на подачу. После этого он упустил двойной брейк

поспорил с судьей Дамьеном Дюмюсуа в полуфинале против Томми Пола. Это произошло в первом сете при счете 5:1 в пользу серба.

Сербу не понравилось, потому что Дюмюсуа запустил секундомер, отсчитывающий время на подачу, до того, как он взял полотенце.

Джокович: Почему ты запустил его до того, как я взял полотенце?

Судья: Полотенце тут вообще не при чем.

Джокович: Нет?

Судья: Правила не такие.

Джокович: Нет? А какие? Болдети не могут приносить полотенца. Так расскажи, что мне делать? Я впервые в гейме пошел за полотенцем. И ты его запустил еще до того, как я к нему прикоснулся. Молодец.

После этого эпизода Джокович проиграл гейм.

На переходе Дюмюсуа попытался заговорить с Джоковичем, но серб отказался.

Свою следующую подачу Джокович тоже проиграл, и Пол в итоге сравнял счет.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе