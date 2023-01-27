Джокович поспорил с судьей из-за секундомера, отсчитывающего время на подачу. После этого он упустил двойной брейк
Новак Джокович поспорил с судьей Дамьеном Дюмюсуа в полуфинале Australian Open против Томми Пола. Это произошло в первом сете при счете 5:1 в пользу серба.
Сербу не понравилось, потому что Дюмюсуа запустил секундомер, отсчитывающий время на подачу, до того, как он взял полотенце.
Джокович: Почему ты запустил его до того, как я взял полотенце?
Судья: Полотенце тут вообще не при чем.
Джокович: Нет?
Судья: Правила не такие.
Джокович: Нет? А какие? Болдети не могут приносить полотенца. Так расскажи, что мне делать? Я впервые в гейме пошел за полотенцем. И ты его запустил еще до того, как я к нему прикоснулся. Молодец.
После этого эпизода Джокович проиграл гейм.
На переходе Дюмюсуа попытался заговорить с Джоковичем, но серб отказался.
Свою следующую подачу Джокович тоже проиграл, и Пол в итоге сравнял счет.
Очень мощно потеет.
Будут ли эти любители так же критиковать Новака?