Остапенко о межсезонье: «Много работала над движением и физической подготовкой»

рассказала, над чем работала в межсезонье. На Australian Open она впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» на харде.

«Много работала над движением и физической подготовкой. Да и вообще над всем.

Стараюсь входить в корт, делать упражнения для того, чтобы играть агрессивно, в корте. Это самое главное.

Это отнимает время у соперниц, у них меньше времени, чтобы бегать и тащить мяч. Думаю, в межсезонье это было самым важным. И, конечно, движение».

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