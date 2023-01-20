Остапенко о межсезонье: «Много работала над движением и физической подготовкой»

Теги Australian Open WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко рассказала, над чем работала в межсезонье. На Australian Open она впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» на харде.

«Много работала над движением и физической подготовкой. Да и вообще над всем.

Стараюсь входить в корт, делать упражнения для того, чтобы играть агрессивно, в корте. Это самое главное.

Это отнимает время у соперниц, у них меньше времени, чтобы бегать и тащить мяч. Думаю, в межсезонье это было самым важным. И, конечно, движение».

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3 комментария

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Dmitry Aqf
Кстати, решил глянуть микст с ней. Никогда не смотрел, видел много тут комментариев о том, что мужчины щадят.
Ну вот смотрю смотрю, но нет, по скоростям все серьезно, никакой пощады.
Пенка молодец.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беременный малыш
Ответ Dmitry Aqf
И кушала
Немного был в шоке, увидев сегодня ее формы😳 Разнесло так разнесло🐖
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Aqf
И кушала
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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