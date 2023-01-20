Остапенко о межсезонье: «Много работала над движением и физической подготовкой»
Алена Остапенко рассказала, над чем работала в межсезонье. На Australian Open она впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» на харде.
«Много работала над движением и физической подготовкой. Да и вообще над всем.
Стараюсь входить в корт, делать упражнения для того, чтобы играть агрессивно, в корте. Это самое главное.
Это отнимает время у соперниц, у них меньше времени, чтобы бегать и тащить мяч. Думаю, в межсезонье это было самым важным. И, конечно, движение».
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Ну вот смотрю смотрю, но нет, по скоростям все серьезно, никакой пощады.
Пенка молодец.