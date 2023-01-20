Australian Open. Расписание 6-го дня. Рублев сыграет вторым запуском, Джокович – в 11:00 мск, Грачеву и Александрову поставили на центральный корт

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Стало известно расписание Australian Open на 21 января. Пока что оно есть только для главных кортов.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Варвара ГрачеваКаролина Плишкова;

Белинда БенчичКамила Джорджи;

Алекс де Минаур – Бенжамен Бонзи.

Вечер

Новак ДжоковичГригор Димитров;

Екатерина АлександроваМагда Линетт.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Донна Векич – Нурия Парризас Диас;

Андрей РублевДэн Эванс;

Арина СоболенкоЭлиза Мертенс.

Вечер

Энди МаррейРоберто Баутиста-Агут.

Полностью расписание появится здесь.

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2 комментария

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Dm ycontact
Дай Боже, Новаку здоровья, а его болельщикам терпения и радости от победы Новака.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tarkovski
Маррея с Агутом от греха подальше первым запуском поставили?)
+1
0
+1
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