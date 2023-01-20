Australian Open. Расписание 6-го дня. Рублев сыграет вторым запуском, Джокович – в 11:00 мск, Грачеву и Александрову поставили на центральный корт

Стало известно расписание Australian Open на 21 января. Пока что оно есть только для главных кортов.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

– ;

– ;

Алекс де Минаур – Бенжамен Бонзи.

Вечер

– ;

– .

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

– Нурия Парризас Диас;

– ;

– .

Вечер

– .

Полностью расписание появится здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе