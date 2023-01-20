Australian Open. Расписание 6-го дня. Рублев сыграет вторым запуском, Джокович – в 11:00 мск, Грачеву и Александрову поставили на центральный корт
Стало известно расписание Australian Open на 21 января. Пока что оно есть только для главных кортов.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Варвара Грачева – Каролина Плишкова;
Белинда Бенчич – Камила Джорджи;
Алекс де Минаур – Бенжамен Бонзи.
Вечер
Новак Джокович – Григор Димитров;
Екатерина Александрова – Магда Линетт.
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Донна Векич – Нурия Парризас Диас;
Арина Соболенко – Элиза Мертенс.
Вечер
Энди Маррей – Роберто Баутиста-Агут.
Полностью расписание появится здесь.
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