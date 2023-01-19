Максим Кресси: «Хочу занять место Алькараса. И надеюсь вдохновить многих на то, чтобы играть серв-энд-воллей»

41-я ракетка мира рассказал о целях и игровом стиле – он адепт серв-энд-воллей и ходит к сетке после каждой подачи.

– В прошлом году я поставил много целей. Сейчас попадание в топ-10 – главная.

Но сейчас я меня настрой и стараюсь контролировать то, что могу контролировать. И тогда мои цели будут реализованы. Не знаю, когда это произойдет. Просто сосредотачиваюсь на настоящем и максимальной реализации потенциала.

Конечно, каждый год я стремлюсь войти в топ-10, в топ-5 и поднять даже выше. Сделаю все возможное, чтобы у меня получилось.

– А какие у вас долгосрочные цели?

– Побеждать, конечно же. Все хотят выигрывать «Большие шлемы», «Мастерсы», занять первую строчку рейтинга, место .

Надеюсь вдохновить многих на то, чтобы играть серв-энд-воллей. Это одно из моих устремлений.

– А как вы влюбились в серв-энд-воллей? Потому что немного странно наблюдать, как вы играете в теннисе 70-х и 80-х.

– Смотрел много записей и . Брат обожал Сампраса и хотел, чтобы я так играл. Сначала я сопротивлялся, но лет в 13-14 прислушался.

Это было невероятно, так что я продолжил – хотя поначалу и не добивался успеха. Овладеть этим навыком очень сложно, но я был настойчив. Я верил, что со временем все получится. Сейчас я рад, что не забросил это дело.

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