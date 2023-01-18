Australian Open. Расписание 4-го дня. Джокович сыграет в 11 мск, Рублев – не раньше 5, Кудерметова – в 3
Australian Open опубликовал расписание на четвертый игровой день, 19 января.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Арина Соболенко (5) – Шелби Роджерс;
не раньше 04:30 мск – Дженсон Бруксби – Каспер Рууд (2);
Лейла Фернандес – Каролин Гарсия (4).
Вечер
Энцо Коко (Q) – Новак Джокович (4);
Маркета Вондроушова – Онс Жабер (2).
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Кэти Волынец (Q) – Вероника Кудерметова (9);
не раньше 05:00 мск – Анетт Контавейт (16) – Магда Линетт;
Майкл Ммо (LL) – Александр Зверев (12).
Вечер
Клэр Лю – Белинда Бенчич (12);
Энди Маррей – Танаси Коккинакис.
Первым запуском на John Cain Arena Екатерина Александрова (19) поборется с Тэйлор Таунсенд (WC).
На Kia Arena не раньше 05:00 мск Андрей Рублев встретится с Эмилем Руусувуори.
Третьим запуском на Корте №3 Людмила Самсонова (18) сыграет с Донной Векич.
Следом за ними – не раньше 08:30 мск – на этот же корт выйдут Анастасия Потапова и Нурия Парризас Диас.
На Корте №6 не раньше 08:30 мск Варвара Грачева поборется с Лукрецией Стефанини (Q).
Полностью расписание здесь.
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Ну хотя бы триллер устроить в этот раз