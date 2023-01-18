Australian Open. Расписание 4-го дня. Джокович сыграет в 11 мск, Рублев – не раньше 5, Кудерметова – в 3

Australian Open опубликовал расписание на четвертый игровой день, 19 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

(5) – ;

не раньше 04:30 мск – – (2);

– (4).

Вечер

Энцо Коко (Q) – (4);

– (2).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Кэти Волынец (Q) – (9);

не раньше 05:00 мск – (16) – ;

Майкл Ммо (LL) – (12).

Вечер

Клэр Лю – (12);

– .

Первым запуском на John Cain Arena Екатерина Александрова (19) поборется с (WC).

На Kia Arena не раньше 05:00 мск встретится с .

Третьим запуском на Корте №3 (18) сыграет с .

Следом за ними – не раньше 08:30 мск – на этот же корт выйдут и Нурия Парризас Диас.

На Корте №6 не раньше 08:30 мск поборется с Лукрецией Стефанини (Q).

Полностью расписание здесь.

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