Australian Open. Расписание 4-го дня. Джокович сыграет в 11 мск, Рублев – не раньше 5, Кудерметова – в 3

Теги Новак Джокович Энди Маррей Australian Open ATP WTA Магда Линетт Шелби Роджерс Каролин Гарсия Анетт Контавейт Тэйлор Таунсенд Онс Жабер Донна Векич Белинда Бенчич Танаси Коккинакис Александр Зверев Вероника Кудерметова Андрей Рублев Майкл Ммо Анастасия Потапова Маркета Вондроушова Екатерина Александрова Каспер Рууд Арина Соболенко Эмиль Руусувуори Дженсон Бруксби Лейла Фернандес Людмила Самсонова Варвара Грачева Кэти Волынец Нурия Парризас Диас Лукреция Стефанини Теннис

Australian Open опубликовал расписание на четвертый игровой день, 19 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Арина Соболенко (5) – Шелби Роджерс;

не раньше 04:30 мск – Дженсон БруксбиКаспер Рууд (2);

Лейла ФернандесКаролин Гарсия (4).

Вечер

Энцо Коко (Q) – Новак Джокович (4);

Маркета ВондроушоваОнс Жабер (2).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Кэти Волынец (Q) – Вероника Кудерметова (9);

не раньше 05:00 мск – Анетт Контавейт (16) – Магда Линетт;

Майкл Ммо (LL) – Александр Зверев (12).

Вечер

Клэр Лю – Белинда Бенчич (12);

Энди МаррейТанаси Коккинакис.

Первым запуском на John Cain Arena Екатерина Александрова (19) поборется с Тэйлор Таунсенд (WC).

На Kia Arena не раньше 05:00 мск Андрей Рублев встретится с Эмилем Руусувуори.

Третьим запуском на Корте №3 Людмила Самсонова (18) сыграет с Донной Векич.

Следом за ними – не раньше 08:30 мск – на этот же корт выйдут Анастасия Потапова и Нурия Парризас Диас.

На Корте №6 не раньше 08:30 мск Варвара Грачева поборется с Лукрецией Стефанини (Q).

Полностью расписание здесь.

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4 комментария

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Gestor_36
серба надо ставить на самое ранее время и на самый дальний корт, чтобы этого позорника никто не видел
+1
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-2
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Nikolay Stavrogin
Ответ Dym86
Всё идёт к классике нынешнего времени Джокович/Медведев.
Посмотрим, я думаю, Циципас может таки расколдовать полуфинал ао.
Ну хотя бы триллер устроить в этот раз
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Dym86
Ответ Nikolay Stavrogin
Поболею пожалуй за винтажный полуфинал ао - Джокович - Маррей. Ну а вдруг?)
Всё идёт к классике нынешнего времени Джокович/Медведев.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Поболею пожалуй за винтажный полуфинал ао - Джокович - Маррей. Ну а вдруг?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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