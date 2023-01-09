Рейтинг ATP. Рублев стал первой ракеткой России, Руне вернулся в топ-10, Тим – в топ-100

По итогам первых турниров сезона Андрей Рублев обошел Даниила Медведева и стал первой ракеткой России.

Хольгер Руне вернулся в топ-10, Маттео Берреттини – в топ-15.

Лоренцо Музетти дебютировал в топ-20, Джек Дрэйпер – в топ-40.

Доминик Тим поднялся в топ-100 впервые после возвращения тур.

FedEx ATP Rankings

Положение на 9 января 2023

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе