Рейтинг ATP. Рублев стал первой ракеткой России, Руне вернулся в топ-10, Тим – в топ-100

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По итогам первых турниров сезона Андрей Рублев обошел Даниила Медведева и стал первой ракеткой России.

Хольгер Руне вернулся в топ-10, Маттео Берреттини – в топ-15.

Лоренцо Музетти дебютировал в топ-20, Джек Дрэйпер – в топ-40.

Доминик Тим поднялся в топ-100 впервые после возвращения тур.

FedEx ATP Rankings

Положение на 9 января 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6820
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 5770
3 (3) Каспер Рууд (Норвегия) 5720
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5715
5 (5) Новак Джокович (Сербия) 5070
6 (8) Андрей Рублев (Россия) 3930
7 (6) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3895
8 (7) Даниил Медведев (Россия) 3860
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3585
10 (11) Хольгер Руне (Дания) 2876
14 (16) Маттео Берреттини (Италия) 2490
19 (23) Лоренцо Музетти (Италия) 1925
20 (20) Карен Хачанов (Россия) 1885
33 (36) Йошихито Нишиока (Япония) 1216
40 (42) Джек Дрэйпер (Великобритания) 1010
52 (59) Аслан Карацев (Россия) 875
61 (95) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 789
83 (52) Гаэль Монфис (Франция) 630
86 (107) Джейсон Кублер (Австралия) 613
96 (75) Камил Майхржак (Польша) 568
98 (88) Роман Сафиуллин (Россия) 563
99 (102) Доминик Тим (Австрия) 561
118 (117) Павел Котов (Россия) 483

 

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1 комментарий

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Dm ycontact
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Поздравляю Андрея и желаю ему дальнейших успехов и новых высот
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