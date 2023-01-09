Рейтинг ATP. Рублев стал первой ракеткой России, Руне вернулся в топ-10, Тим – в топ-100
По итогам первых турниров сезона Андрей Рублев обошел Даниила Медведева и стал первой ракеткой России.
Хольгер Руне вернулся в топ-10, Маттео Берреттини – в топ-15.
Лоренцо Музетти дебютировал в топ-20, Джек Дрэйпер – в топ-40.
Доминик Тим поднялся в топ-100 впервые после возвращения тур.
FedEx ATP Rankings
Положение на 9 января 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6820
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5770
|3 (3)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5720
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5715
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|5070
|6 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3930
|7 (6)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3895
|8 (7)
|Даниил Медведев (Россия)
|3860
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3585
|10 (11)
|Хольгер Руне (Дания)
|2876
|14 (16)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2490
|19 (23)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1925
|20 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|1885
|33 (36)
|Йошихито Нишиока (Япония)
|1216
|40 (42)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|1010
|52 (59)
|Аслан Карацев (Россия)
|875
|61 (95)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|789
|83 (52)
|Гаэль Монфис (Франция)
|630
|86 (107)
|Джейсон Кублер (Австралия)
|613
|96 (75)
|Камил Майхржак (Польша)
|568
|98 (88)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|563
|99 (102)
|Доминик Тим (Австрия)
|561
|118 (117)
|Павел Котов (Россия)
|483
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