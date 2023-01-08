15 игроков из России выступят в квалификации Australian Open

Стали известны квалификационные сетки . В мужской сыграют два россиянина, в первом круге попавшие в следующие пары:

– (Германия);

(11) – Дженаро Альберто Оливери (Аргентина).

В женской квалификации сыграют 13 россиянок, и в двух случаях они встретятся между собой в первом раунде:

– Полина Кудерметова;

– ;

Дарья Астахова – Сара Бейлик (Чехия);

(29) – Барбара Хаас (Австрия);

– Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 3);

– Мириам Бьорклунд (Швеция);

Анастасия Захарова – Лукреция Стефанини (Италия);

– Лизетт Кабрера (Австралия);

(8) – Джоанн Цугер (Швейцария);

Анастасия Тихонова – Сюзан Ламенс (Нидерланды);

– (США).

Полностью верхняя половина женской сетки здесь, нижняя – здесь. Верхняя половина мужской сетки здесь, нижняя – здесь.

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