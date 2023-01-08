15 игроков из России выступят в квалификации Australian Open

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Стали известны квалификационные сетки Australian Open. В мужской сыграют два россиянина, в первом круге попавшие в следующие пары:

В женской квалификации сыграют 13 россиянок, и в двух случаях они встретятся между собой в первом раунде:

Полностью верхняя половина женской сетки здесь, нижняя – здесь. Верхняя половина мужской сетки здесь, нижняя – здесь.

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