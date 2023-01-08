15 игроков из России выступят в квалификации Australian Open
Стали известны квалификационные сетки Australian Open. В мужской сыграют два россиянина, в первом круге попавшие в следующие пары:
- Александр Шевченко – Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- Павел Котов (11) – Дженаро Альберто Оливери (Аргентина).
В женской квалификации сыграют 13 россиянок, и в двух случаях они встретятся между собой в первом раунде:
- Анастасия Гасанова – Полина Кудерметова;
- Оксана Селехметьева – Виталия Дьяченко;
- Дарья Астахова – Сара Бейлик (Чехия);
- Эрика Андреева (29) – Барбара Хаас (Австрия);
- Ирина Хромачева – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 3);
- Екатерина Рейнгольд – Мириам Бьорклунд (Швеция);
- Анастасия Захарова – Лукреция Стефанини (Италия);
- Элина Аванесян – Лизетт Кабрера (Австралия);
- Диана Шнайдер (8) – Джоанн Цугер (Швейцария);
- Анастасия Тихонова – Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- Екатерина Макарова – Кайла Дэй (США).
Полностью верхняя половина женской сетки здесь, нижняя – здесь. Верхняя половина мужской сетки здесь, нижняя – здесь.
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