Надаль о том, что едет в Австралию за 2,5 недели до ТБШ: «Единственный минус, что первые два матча на United Cup будут очень сложными»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил, была ли у него возможность потренироваться по турнире по Латинской Америке.

«Более или менее. В конце концов, я поздно вернулся из Латинской Америки, приехал 3 декабря. Я почти неделю ничего не делал, и это было правильным решением. Ну я немного позанимался физподготовкой, а потом приступил к тренировкам, так что все в порядке. Все-таки мне понадобится время в Австралии. Но я скоро улетаю, 26 декабря, хотя еще и очень рано.

Единственный минус, что первые два матча на United Cup будут очень сложными (против и – Sports.ru). В этом смысле жеребьевка неблагоприятная, но я считаю, что база у меня хорошая, поэтому уверен, что начало сезона сложится для меня удачно.

Помимо турнира, на котором мы сделаем все, чтобы пройти как можно дальше, важно то, что я еду очень рано. Australian Open – это первая важная цель, но еще нужно войти в ритм тренировок с топами. Думаю, то, что я проведу там две с половиной недели плюс Australian Open, поможет мне в будущем».

Также испанец подвел итоги прошедшего сезона.

«Трудно его оценить, потому что на теннисном уровне, пока все получалось, год был невероятный. Это правда. Если оценивать только теннис, то он был впечатляющим. Но из теннисного контекста трудно исключить все те проблемы, с которыми я столкнулся. Пока я не сломал ребро в Индиан-Уэллс в полуфинале против Карлоса [ ], я не проиграл ни одного матча, а потом мне удалось победить на « » после ужасной подготовки.

В этом году был обидный момент – это «Уимблдон». С момента моей последней победы в 2010-м я вряд ли когда-то был в таком выгодном положении. На этом « » и в 2018-м, когда играл с в полуфинале, я, безусловно, был лучше всего готов, и в этот раз порвал мышцы живота. На US Open ситуация повторилась, но все в порядке.

Все нужно рассматривать в контексте. После 2021-го, я не мог играть когда последние пять месяцев, в 36 лет я взял два «Больших шлема» и закончил второй ракеткой мира. Я считаю, что это отличный сезон».

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