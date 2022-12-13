Ренне Стаббс: «Люблю Татьяну Мария, но награду «Возвращение года» заслужила Дарья Сэвилл»

Экс-первая ракетка мира в паре Рене Стаббс раскритиковала решение WTA вручить награду «Возвращение года» Татьяне Мария.

«Люблю Татьяну Мария, но в 2021-м она играла полгода после рождения второго ребенка. Как бы я ее ни обожала, Дарья Сэвилл заслужила эту награду.

В начале этого года она была №421 после того, как пропустила весь 2021-й из-за очередной операции, и закончила его на 53-й строчке. Помните, она вообще не играла в прошлом году».

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