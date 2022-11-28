Тарпищев о Шаповалове, выигравшем Кубок Дэвиса: «Он рано уехал, не наш продукт»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Канады в Кубке Дэвиса. Один из лидеров их сборной – Денис Шаповалов – имеет русские корни.

«Шаповалов рано уехал, не наш продукт. Но мама у него была тренером в России, корни наши есть, так что мы все равно болеем.

Последнее время канадцы прогрессируют – у них 16 спортивных вузов в одной системе. Лет 10 назад они так серьезно не занимались этим видом, но обратили внимание – вот и плоды. Есть система, деньги – ничего удивительного в их успехе нет», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Отметим, что Шаповалов родился в Тель-Авиве, а в девять месяцев семья переехала в Канаду.

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