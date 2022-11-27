Оже-Альяссим о выходе Канады в финал Кубка Дэвиса: «Вся команда объединилась вокруг идеи, никто себя не выпячивал»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход Канады в финал Кубка Дэвиса. Они с Вашеком Поспишилом обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Фабио Фоньини в решающем матче со счетом 7:6(2), 7:5.
«В этом прелесть того, что в команде много хороших игроков. Вчера Денис [Шаповалов] и Вашек провели очень хороший матч и выиграли. Но у Дениса был длинный матч, и мы знали, что можем производить замены в зависимости от хода одиночек.
Мне кажется, вся команда объединилась вокруг идеи, никто себя не выпячивал. Все четко осознают главную задачу – поднять кубок».
В финале Канада сыграет с Австралией.
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