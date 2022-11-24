Алехандро Давидович-Фокина: «Я не знаю своего потолка. В этом сезоне я провел две или три очень хорошие недели. Хочется, чтобы их было больше»

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31-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина подвел итоги сезона.

«Я не совсем доволен, потому что мог бы достичь большего.

Я не знаю своего потолка. Понимаю, что могу выступить лучше, чем в этом году. В этом сезоне я провел две или три очень хорошие недели. Хочется, чтобы таких недель было больше, чтобы я мог лучше закончить год.

Цель на 2023 год – выступать стабильнее и закончить как можно выше. Я не хочу ограничивать себя конкретным рейтингом, так как два года по несколько недель стою между 27-м и 30-м местом и хочу подняться еще на один уровень».

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