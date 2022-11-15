Циципас о том, что мог стать №1 после итогового: «Я не слишком об этом задумываюсь. Убежден, что однажды смогу достичь этой цели, но не тороплюсь»

Третья ракетка мира высказался о том, что мог стать №1, если бы без поражений прошел итоговый турнир ATP. В понедельник в стартовом матче он проиграл Новаку Джоковичу – 6:4, 7:6(4).

«Если бы я хорошо играл на этой неделе, выиграл все свои матчи, то, конечно, заслужил бы это место. Это показывает высокий уровень, стабильность.

Но я не слишком об этом задумываюсь. Я рад, что на этой неделе получил возможность установить личный рекорд и пройти важный рубеж.

Я убежден, что однажды смогу достичь этой цели. Если честно, я не очень тороплюсь. Хотя, конечно, было бы лучше, произойди это на этой неделе.

Я воспринимаю это как марафон, смотрю на картину в целом, на долгосрочную перспективу. В следующем году у меня будет много возможностей хорошо выступить. Если это произойдет, я буду счастлив, моя страна и семья тоже.

Мне просто нужно сосредоточиться на себе и не думать [о первой строчке]. Если получится, это будет отличная новость. Но не стоит на этом зацикливаться. Я могу быть счастлив и без этого, но, конечно, буду больше доволен своей карьерой, если это произойдет».

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