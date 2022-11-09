Жабер о сезоне-2022: «Знаю, что нужно делать, чтобы в следующем году покорить еще более высокие вершины»

Вторая ракетка мира подвела итоги сезона-2022. По ходу года она обновила личный рейтинговый рекорд, выиграла два титула (в том числе 1000 в Мадриде) и вышла в финал на и .

«Какой же это был сезон. Столько эмоций, титулов и воспоминаний. Я была близка к еще большему успеху, но я знаю, что нужно делать, чтобы в следующем году покорить еще более высокие вершины!

Я бы не справилась с этими американскими горками без команды и семьи: Карима, Иссама и Мелани ❤️», – написала Жабер.

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