Париж (ATP). Медведев стартует против Корды или де Минаура, Карацев может выйти на Алькараса, Надаль проведет первый турнир после US Open

Стала известна сетка «Мастерса» в Париже, который пройдет на следующей неделе.

стартует матчем против и в случае победы выйдет на (1).

(4) стартует со второго круга и сыграет с или Алексом де Минауром. (7) поборется с или квалифаерм.

в первом круге встретится с .

Первым соперником , который выступит на турнире впервые после US Open и рождения сына, станет или , а – или .

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе