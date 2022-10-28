Париж (ATP). Медведев стартует против Корды или де Минаура, Карацев может выйти на Алькараса, Надаль проведет первый турнир после US Open
Стала известна сетка «Мастерса» в Париже, который пройдет на следующей неделе.
Аслан Карацев стартует матчем против Йошихито Нишиоки и в случае победы выйдет на Карлоса Алькараса (1).
Даниил Медведев (4) стартует со второго круга и сыграет с Себастьяном Кордой или Алексом де Минауром. Андрей Рублев (7) поборется с Джоном Изнером или квалифаерм.
Карен Хачанов в первом круге встретится с Себастьяном Баесом.
Первым соперником Рафаэля Надаля, который выступит на турнире впервые после US Open и рождения сына, станет Роберто Баутиста-Агут или Томми Пол, а Новака Джоковича – Диего Шварцман или Максим Кресси.
Полностью сетка здесь.
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