Маррей, отыграв у Сафиуллина сет и брейк в решающем: «Немного изменил игру на приеме и начал немного его сбивать»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал победу над в первом круге в Базеле – 6:7, 6:3, 6:4. В третьем сете трехкратный чемпион «Больших шлемов» отыгрался с 1:4.

«Он мощно подавал и вколачивал мяч при первой же возможности. Но постепенно я начал диктовать в розыгрышах и лучше подавать. Я немного изменил игру на приеме и после этого начал создавать себе больше возможностей, немного его сбивать».

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