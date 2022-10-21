Кириос завершил сезон в одиночке, но еще может сыграть итоговый в паре

21-я ракетка мира снялся с турнира в Базеле. Его место в сетке займет Джек Дрэйпер.

Ранее стало известно, что Кириос не сыграет на «Мастерсе» в Париже. Таким образом, австралиец завершил сезон в одиночке.

При этом он еще может выступить на итоговом турнире в паре с . Они чемпионы домашнего «Большого шлема» и попадают на турнир, так как входят в топ-20 гонки (сейчас занимают седьмое место).

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