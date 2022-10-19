Норри о 3-часовой победе над Карацевым: «Он украл у меня первый сет, но я оставался стабильным»

прокомментировал победу над во втором круге в Стокгольме – 6:7, 6:3, 6:4.

Первый сет длился 88 минут, и в нем Норри дважды подавал на партию. А во втором и третьем сетах уже британец отыграл брейки. В целом матч длился 3 часа и 3 минуты.

«Было тяжело. Когда Аслан уступал, он все время прибавлял – и украл у меня первый сет. У меня были сетболы, на тай-брейке я реализовал свои моменты не так хорошо, как мог бы.

Но я оставался стабильным. И хотя в третьем сете было много негативных эмоций, мне удалось отыграться».

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