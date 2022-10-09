Циципас – четвертый теннисист, родившийся в 1990-х, с 30-ю победами над топ-10

Шестая ракетка мира одержал 30-ю в карьере победу над соперником из топ-10, в полуфинале в Астане обыграв №9 .

Циципас – четвертый теннисист, родившийся в 1990-х или позже, с таким результатом. До него это сделали (30:67), (32:44) и (42:48).

Отметим, что у грека 36 поражений от представителей первой десятки.

Сегодня он поборется за титул с №7 .

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