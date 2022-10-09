Циципас – четвертый теннисист, родившийся в 1990-х, с 30-ю победами над топ-10
Шестая ракетка мира Стефанос Циципас одержал 30-ю в карьере победу над соперником из топ-10, в полуфинале в Астане обыграв №9 Андрея Рублева.
Циципас – четвертый теннисист, родившийся в 1990-х или позже, с таким результатом. До него это сделали Милош Раонич (30:67), Доминик Тим (32:44) и Александр Зверев (42:48).
Отметим, что у грека 36 поражений от представителей первой десятки.
Сегодня он поборется за титул с №7 Новаком Джоковичем.
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