Корне и Мертенс вышли в первые финалы сезона и сыграют за 7-й титул каждая. В личном противостоянии тоже равенство
Ализе Корне и Элиза Мертенс, в полуфиналах турнира WTA в Монастире обыгравшие Веронику Кудерметову и Клэр Лю соответственно, вышли в первые финалы сезона.
32-летняя Корне не играла в финалах с прошлого лета, 26-летняя Мертенс – с прошлой весны.
Также в Тунисе каждая из них поборется за седьмой титул в карьере: француженка не побеждала с 2018-го, бельгийка – с прошлого.
В личном противостоянии счет 2-2.
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