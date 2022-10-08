Астана (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Циципасом, Медведев – с Джоковичем

Теги Новак Джокович результаты ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Astana Open 2022 Теннис

В полуфинале турнира в Астане Андрей Рублев встретится со Стефаносом Циципасом, а Даниил Медведев – с Новаком Джоковичем.

Сетка турнира здесь.

Astana Open

Астана, Казахстан

3 – 9 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 054 825 долларов

Крытые корты, хард

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
8 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
8 октября, 13.00
Онлайн матча

 

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