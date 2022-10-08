Астана (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Циципасом, Медведев – с Джоковичем
В полуфинале турнира в Астане Андрей Рублев встретится со Стефаносом Циципасом, а Даниил Медведев – с Новаком Джоковичем.
Сетка турнира здесь.
Astana Open
Астана, Казахстан
3 – 9 октября 2022
ATP 500
Призовой фонд – 2 054 825 долларов
Крытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 8 октября, 15.00
- Дата проведения
- 8 октября, 13.00
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