US Open. Расписание 7-го дня. Медведев и Кириос сыграют в 02:00 мск, потом Кудерметова встретится с Жабер

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US Open опубликовал расписание одиночных матчей на седьмой игровой день.

4 сентября пройдут первые матчи четвертого круга, и все они размещены на двух центральных кортах турнира.

Стадион Артура Эша

Дневная сессия – начало в 19:00 по Москве

Вечерняя сессия – начало в 02:00 по Москве

Стадион Луи Армстронга

Матчи начнутся в 18:00 по Москве, разделения на сессии не будет.

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