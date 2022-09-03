US Open. Расписание 7-го дня. Медведев и Кириос сыграют в 02:00 мск, потом Кудерметова встретится с Жабер

US Open опубликовал расписание одиночных матчей на седьмой игровой день.
4 сентября пройдут первые матчи четвертого круга, и все они размещены на двух центральных кортах турнира.
Стадион Артура Эша
Дневная сессия – начало в 19:00 по Москве
- Каспер Рууд (5) – Корентен Муте;
- Кори Гауфф (12) – Чжан Шуай.
Вечерняя сессия – начало в 02:00 по Москве
- Даниил Медведев (1) – Ник Кириос (23);
- Вероника Кудерметова (18) – Онс Жабер (5).
Стадион Луи Армстронга
Матчи начнутся в 18:00 по Москве, разделения на сессии не будет.
- Маттео Берреттини (13) – Алехандро Давидович-Фокина;
- Каролин Гарсия (17) – Элисон Риск (29);
- Карен Хачанов (27) – Пабло Каррено-Буста (12);
- Людмила Самсонова – Айла Томлянович.
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