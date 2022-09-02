Экс-24-я ракетка мира Макхейл завершила карьеру

Американка Кристина Макхейл объявила о завершении карьеры.

«Конец эпохи ❤️.

Я так благодарна за то, что все эти годы у меня была возможность воплощать в жизнь мою детскую мечту. Иногда мне кажется, что карьера пролетела так быстро, а иногда – что прошла целая жизнь с тех пор, как я пришла в тур. Я многому научилась, преодолевая все взлеты и падения, и у меня навсегда осталось множество удивительных воспоминаний.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого пути», – написала 30-летняя Макхейл, поблагодарив организаторов US Open, которые дали ей «возможность еще раз принять участие в любимом турнире».

Макхейл – бывшая 24-я ракетка мира. Она чемпионка одного одиночного и двух парных турниров, все титулы она взяла в 2016 года.

Ее заключительным матчем стал первый круг квалификации US Open.

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