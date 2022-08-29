Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Маннарино поднялся на 20 мест, Дьере – на 25, Хуслер – на 17

Даниил Медведев проводит 15-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Чемпион Уинстон-Сейлема Адриан Маннарино поднялся на 20 мест, финалист Ласло Дьере – на 25.
Илья Ивашко, не защитивший очки за прошлогодний титул, выпал из опустился на 18 мест.
Ботик ван де Зандшульп, Джек Дрэйпер и Марк-Андреа Хуслер обновили личный рекорд.
FedEx ATP Rankings
Положение на 29 августа 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|6885
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|5760
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5630
|4 (4)
|Карлос Алькарас (Испания)
|5100
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4890
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4770
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4695
|8 (8)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3625
|9 (9)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3415
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3355
|11 (11)
|Андрей Рублев (Россия)
|3120
|14 (15)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2360
|15 (14)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2340
|22 (23)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|1573
|25 (26)
|Ник Кириос (Австралия)
|1430
|31 (31)
|Карен Хачанов (Россия)
|1315
|32 (34)
|Максим Кресси (США)
|1313
|38 (38)
|Аслан Карацев (Россия)
|1210
|45 (65)
|Адриан Маннарино (Франция)
|991
|53 (55)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|879
|64 (89)
|Ласло Дьере (Сербия)
|747
|73 (51)
|Илья Ивашко (Беларусь)
|685
|85 (102)
|Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
|619
|96 (121)
|Микаэль Имер (Швеция)
|540
|101 (101)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|530
|113 (113)
|Павел Котов (Россия)
|484
|162 (166)
|Александр Шевченко (Россия)
|318
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