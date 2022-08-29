Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Маннарино поднялся на 20 мест, Дьере – на 25, Хуслер – на 17

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Даниил Медведев проводит 15-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Чемпион Уинстон-Сейлема Адриан Маннарино поднялся на 20 мест, финалист Ласло Дьере – на 25.

Илья Ивашко, не защитивший очки за прошлогодний титул, выпал из опустился на 18 мест.

Ботик ван де Зандшульп, Джек Дрэйпер и Марк-Андреа Хуслер обновили личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 29 августа 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 6885
2 (2) Александр Зверев (Германия) 5760
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5630
4 (4) Карлос Алькарас (Испания) 5100
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4890
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4770
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4695
8 (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3625
9 (9) Кэмерон Норри (Великобритания) 3415
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3355
11 (11) Андрей Рублев (Россия) 3120
14 (15) Маттео Берреттини (Италия) 2360
15 (14) Пабло Каррено-Буста (Испания) 2340
22 (23) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 1573
25 (26) Ник Кириос (Австралия) 1430
31 (31) Карен Хачанов (Россия) 1315
32 (34) Максим Кресси (США) 1313
38 (38) Аслан Карацев (Россия) 1210
45 (65) Адриан Маннарино (Франция) 991
53 (55) Джек Дрэйпер (Великобритания) 879
64 (89) Ласло Дьере (Сербия) 747
73 (51) Илья Ивашко (Беларусь) 685
85 (102) Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) 619
96 (121) Микаэль Имер (Швеция) 540
101 (101) Роман Сафиуллин (Россия) 530
113 (113) Павел Котов (Россия) 484
162 (166) Александр Шевченко (Россия) 318

 

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