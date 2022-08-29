Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Маннарино поднялся на 20 мест, Дьере – на 25, Хуслер – на 17

Даниил Медведев проводит 15-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Чемпион Уинстон-Сейлема Адриан Маннарино поднялся на 20 мест, финалист Ласло Дьере – на 25.

Илья Ивашко, не защитивший очки за прошлогодний титул, выпал из опустился на 18 мест.

Ботик ван де Зандшульп, Джек Дрэйпер и Марк-Андреа Хуслер обновили личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 29 августа 2022

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